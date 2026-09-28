به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مورد بررسی کارشناسی اعضای کمیته قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان افزود: پس از بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌های پیشنهادی، با اجرای ۱۲ طرح موافقت شد که شامل مجتمع‌های گردشگری، واحدهای پذیرایی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌آپارتمان و مراکز تفریحی و سرگرمی است.

او عنوان کرد: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های مورد موافقت ۵۰۳ میلیارد تومان است و برآورد می‌شود با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۱۸۹ فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد شود.

وطن‌دوست با اشاره به نتیجه بررسی سایر طرح‌های مطرح‌شده در این جلسه یادآور شد: بررسی سه طرح به دلیل غیبت متقاضیان به زمان دیگری موکول شد.

معاون گردشگری کردستان درباره فرآیند بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: طرح‌های پیشنهادی بر اساس شاخص‌هایی از جمله موقعیت مکانی، ظرفیت و قابلیت‌های منطقه، مساحت و کاربری زمین، توان مالی سرمایه‌گذار، توجیه اقتصادی، امکان اجرای طرح و میزان اشتغال‌زایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

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