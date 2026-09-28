به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد مرادی امروز دوشنبه ۶ مهرماه در نشست با فرهنگ مرادی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: همکاری و مشارکت میان دستگاه‌های دارای وظایف حاکمیتی، نقش مهمی در حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دارد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قروه با تبریک فرارسیدن هفته گردشگری افزود: صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و همچنین حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار گردشگری است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان عنوان کرد: مناطق نمونه گردشگری و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی قروه از ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر برخوردارند و باید با همکاری دستگاه‌های متولی، زمینه حفاظت و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

در پایان این نشست مقرر شد برای افزایش نظارت و پیشگیری از تخلفات، هماهنگی و همکاری لازم میان گشت‌های یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی و نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه انجام شود.

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