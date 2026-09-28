اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدا است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه ششم مهرماه جاری به‌مناسبت هفته گردشگری در آیین غبارروبی گلزار شهداء و گلزار شهیدان گمنام شهرکرد گفت: اقتدار کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران به‌علت موقعیت شناسی شهدا بوده است، به‌همین منظور باید دفاع از وطن و ارزش‌های انقلابی را از آن‌ها آموخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: به‌علت همین جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدا اکنون ایران اسلامی کشوری با اقتدار به‌شمار می‌رود.

او تصریح کرد: رشادت‌های رزمندگان ایران در طول هشت سال دفاع‌مقدس بسیار افتخارآمیز است و مردم چهارمحال و بختیاری در این دوران نقش اساسی و اثرگذاری ایفا کرده‌اند.

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