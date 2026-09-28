به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست جلیل جباری با تشکل‌های مردم‌نهاد استان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان تشکل‌های مردم‌نهاد و مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در راستای ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی اردبیل تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این نشست با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت این اداره‌کل، گفت: حوزه سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حوزه‌ای فراگیر است و بسیاری از تشکل‌های مردم‌نهاد به واسطه فعالیت‌های خود با این مجموعه ارتباط دارند.

او افزود: ما تلاش می‌کنیم به منظور استفاده از ظرفیت تشکل‌ها ارتباط با این نهادهای مدنی را افزایش دهیم و در همین راستا لازم است تشکل‌هایی که فعالیت و مأموریت آنها ارتباط بیشتری با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد، معرفی شوند تا همکاری‌ها به شکل هدفمند دنبال شود.

جباری با بیان اینکه فعالیت‌های میدانی با حضور تشکل‌های مردم‌نهاد اثربخشی بیشتری پیدا می‌کند، ادامه داد: سمن‌ها نیز می‌توانند برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود از ظرفیت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استفاده کنند و ما نیز از توسعه این همکاری‌ها استقبال می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل بر لزوم توجه به هویت تاریخی و فرهنگی اردبیل در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تاکید کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی باید متناسب با پیشینه، هویت و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان طراحی و اجرا شوند.

او همچنین با اشاره به تاکید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر آگاه‌سازی، همراه‌سازی و اقناع‌سازی، خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیز باید متناسب با شرایط جامعه، برنامه‌ها و پروژه‌های فرهنگی مناسبی با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد طراحی و اجرا شود.

او با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مشترک در موضوعات مورد علاقه و منافع مشترک گفت: تشکل‌ها و مجموعه میراث فرهنگی می‌توانند در موضوعاتی که نیازمند پیگیری از سایر دستگاه‌هاست، مطالبات مشترک خود را به صورت هماهنگ دنبال کنند.

در ادامه این نشست، مسئولان و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، مسائل، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه فعالیت سمن‌ها را مطرح کردند.

همچنین حاضران بر ضرورت تداوم نشست‌های مشترک، افزایش تعامل میان تشکل‌ها و اداره‌کل میراث فرهنگی، استفاده از ظرفیت بناها و اماکن تاریخی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرای برنامه‌های مشترک با هدف ارتقای مشارکت اجتماعی و فرهنگی در استان تأکید کردند.

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