به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال دوره آموزش رایگان برای حدود ۷۰۰ نفر از علاقه‌مندان در دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی استان کرمانشاه برگزار شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: این اداره‌کل با هدف حمایت از هنرمندان، ترویج و توسعه صنایع‌دستی و ایجاد زمینه‌های اشتغال و توانمندسازی علاقه‌مندان، معاونت صنایع‌دستی استان در ۶ ماهه نخست سال جاری اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در سراسر استان کرده است.

او تصریح کرد: در این مدت، حدود ۷۰۰ نفر از علاقه‌مندان در دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در سطوح مقدماتی و پیشرفته تحت آموزش قرار گرفتند. این دوره‌ها در تمامی شهرستان‌های استان، اعم از شهرها و روستاها و با تأکید بر آموزش و احیای رشته‌های بومی و اصیل صنایع‌دستی برگزار شده است.

اعظمی همچنین با اشاره به ارتقای مهارت‌های فعالان این حوزه بیان کرد: دوره‌های تخصصی ویژه شاغلین شامل بازاریابی، برندسازی، بسته‌بندی و صادرات صنایع‌دستی نیز برگزار شد تا هنرمندان علاوه بر مهارت تولید، با الزامات حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی نیز آشنا شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در ادامه به سایر اقدامات انجام‌شده در این بخش اشاره کرد و گفت: آموزش صنایع‌دستی به زندانیان با هدف مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه اشتغال و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار استان از دیگر برنامه‌های اجراشده در این مدت بوده است.

او در پایان اظهار کرد: این اقدامات با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی، توانمندسازی هنرمندان، حفظ و ترویج رشته‌های بومی و فراهم‌کردن زمینه اشتغال پایدار در حوزه صنایع‌دستی استان با قوت ادامه خواهد داشت.

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