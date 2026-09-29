به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۶ مهرماه در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی که با حضور لیلا آژیر، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان در خانه کرد سنندج برپا شد، گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های این حوزه، حمایت از هنرمندان و صنعتگران و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم تولیدات آنان، همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری برپا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: در این رویداد فرهنگی، آثار هنرمندان صنایع‌دستی استان در رشته‌های مختلف از جمله گلیم‌بافی، تولیدات چوبی و نازک‌کاری، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، کلاش، البسه محلی، ارغوان‌بافی، مصنوعات چرمی، آبگینه، نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی و سازهای ایرانی معرفی و عرضه می‌شود.

او عنوان کرد: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی برای معرفی هنرهای سنتی و بومی استان، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان و حمایت از اقتصاد هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: صنایع‌دستی کردستان بخشی از هویت فرهنگی و ظرفیت مهم گردشگری استان است و معرفی این هنرها در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، در جذب گردشگران و ماندگاری بیشتر آنان در استان موثر است.

نمایشگاه صنایع‌دستی همزمان با هفته گردشگری در خانه کُرد سنندج برپا شده و تا ۱۲ مهرماه آماده بازدید علاقه‌مندان است.

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