آموزش؛ محور توانمندسازی و توسعه پایدار صنعت گردشگری

رضا همتی، معاون گردشگری استان تهران در یادداشتی نوشت: هفته گردشگری، فرصتی مغتنم برای تبیین ظرفیت‌ها، دستاوردها و الزامات توسعه صنعت گردشگری و همچنین بررسی رویکردهای نوین در این حوزه است. تحولات شتابان فناوری و ظهور ابزارهای نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت، ارائه خدمات و توانمندسازی منابع انسانی در صنعت گردشگری را بیش از پیش نمایان ساخته است.

در این میان، آموزش و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی، از مهم‌ترین الزامات توسعه و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری به شمار می‌رود. صنعت گردشگری صنعتی انسان‌محور است و کیفیت خدمات و تجربه گردشگر، ارتباط مستقیمی با میزان دانش، تخصص، مهارت و آمادگی فعالان این حوزه دارد. از این رو، توسعه آموزش‌های تخصصی و کاربردی باید به‌عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به شعار سازمان جهانی گردشگری در سال جاری و تأکید آن بر نقش فناوری و هوش مصنوعی در بازطراحی گردشگری، لازم است فعالان این صنعت نیز متناسب با تحولات جدید، دانش و مهارت‌های مورد نیاز را کسب و به‌روزرسانی کنند. بهره‌گیری صحیح و هدفمند از فناوری‌های نوین می‌تواند در حوزه‌هایی همچون مدیریت مقصد، بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، بهبود تجربه گردشگران، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

در همین راستا، همزمان با برگزاری نمایشگاه و رویداد هفته گردشگری در روزهای ۷ و ۸ مهرماه در هتل نور حیات تهران، مجموعه‌ای از کارگاه‌های تخصصی و آموزشی با رویکرد توانمندسازی فعالان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری برگزار خواهد شد. این کارگاه‌ها موضوعاتی از جمله بازآفرینی صنعت گردشگری در عصر هوش مصنوعی، طراحی و بازطراحی HSE در صنعت گردشگری با رویکرد هوش مصنوعی، کاربردهای عملی هوش مصنوعی برای حرفه‌ای‌تر شدن راهنمایان گردشگری، کاربرد هوش مصنوعی در خلق تجربه گردشگری و مهمان‌نوازی و همچنین ایمنی و حریق در تأسیسات گردشگری را دربرمی‌گیرد.

برگزاری این دوره‌های آموزشی در کنار نمایشگاه و رویداد هفته گردشگری، با هدف ایجاد پیوند میان دانش، تجربه و فعالیت حرفه‌ای و فراهم‌کردن زمینه برای انتقال دانش روز به بدنه اجرایی و تخصصی صنعت گردشگری استان تهران انجام می‌شود.

بر این باوریم که توسعه گردشگری صرفاً با افزایش زیرساخت‌ها و معرفی جاذبه‌ها محقق نخواهد شد؛ بلکه توسعه سرمایه انسانی، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و آموزش مستمر فعالان این صنعت، بخش جدایی‌ناپذیر از فرآیند توسعه گردشگری است. بر همین اساس، استمرار برنامه‌های آموزشی و تخصصی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی فعالان صنعت به دانش و فناوری‌های روز، از ضرورت‌های اساسی برای ارتقای جایگاه گردشگری استان تهران خواهد بود.

امید است مجموعه برنامه‌های هفته گردشگری، ضمن معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، زمینه‌ای برای هم‌افزایی، انتقال تجربه، ارتقای دانش تخصصی و حرکت هدفمند صنعت گردشگری استان تهران به سوی آینده‌ای نوآورانه، ایمن و دانش‌محور فراهم آورد.

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