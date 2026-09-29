آغاز مرمت و حفاظت پل تاریخی کلهر در معمولان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از آغاز عملیات مرمت و حفاظت پل تاریخی کلهر در شهرستان معمولان خبر داد.

او با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی اظهار کرد: پل تاریخی کلهر که در ورودی شهرستان معمولان واقع شده، یکی از آثار شاخص و ارزشمند استان لرستان و از جمله پل‌های عظیم تاریخی کشور به شمار می‌رود که از نظر ابعاد و ویژگی‌های معماری، کم‌نظیر است.

حسن‌پور افزود: با تأمین اعتبارات ملی در سال جاری، عملیات مرمت و حفاظت این اثر تاریخی آغاز شده است. در این مرحله، دنباله جنوب‌غربی پل به منظور تسهیل تردد و فراهم شدن زمینه مناسب برای انجام مطالعات پژوهشی و اقدامات مرمتی، مورد بازسازی و مرمت قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تأکید کرد: حفظ و صیانت از آثار تاریخی استان از اولویت‌های این اداره‌کل است و مرمت پل تاریخی کلهر نیز با رعایت اصول فنی و حفاظتی در دستور کار قرار گرفته است.

علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان نیز در تشریح جزئیات این پروژه گفت: در اجرای عملیات مرمت، از سنگ‌های اصلی و اولیه بنا که در طول سالیان گذشته از بدنه پل جدا شده‌اند، استفاده خواهد شد تا اصالت تاریخی اثر حفظ شود.

او افزود: همچنین ملات و مصالح مورد استفاده تا حد امکان از نوع سنتی و متناسب با ساختار تاریخی پل انتخاب می‌شود تا هیچ‌گونه خدشه‌ای به اصالت و هویت این بنای ارزشمند وارد نشود.

مصطفی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این مرحله، بخش جنوب‌غربی پل تاریخی کلهر مورد مرمت، استحکام‌بخشی و حفاظت قرار خواهد گرفت.

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