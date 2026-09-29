به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه اظهار کرد: با هدف ساماندهی فعالیت‌ها و تقویت جایگاه فعالان این عرصه، تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان کرمانشاه تشکیل می‌شود تا زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی پویا و اثرگذار در توسعه این هنرصنعت باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه با تشریح اهداف و محورهای فعالیت این تشکل افزود: ایجاد انسجام و همگرایی میان فعالان صنایع‌دستی استان و پیگیری مطالبات و حقوق حرفه‌ای اعضا از مراجع ذی‌ربط از مهم‌ترین اولویت‌های راه‌اندازی این جامعه حرفه‌ای است.

او با اشاره به برنامه‌های اقتصادی و تجاری این تشکل بیان کرد: کمک به توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت برند و جایگاه صنایع‌دستی کرمانشاه در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر اهداف کلیدی پیش‌بینی‌شده است.

کوگانی ادامه داد: حمایت از آموزش، مهارت‌آموزی، نوآوری و انتقال دانش و تجربه میان نسل‌ها، در کنار توسعه همکاری‌های همه‌جانبه میان هنرمندان، تولیدکنندگان، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی، در دستور کار این تشکل قرار دارد.

معاون صنایع‌دستی کرمانشاه با تأکید بر نقش تصمیم‌سازی این نهاد گفت: با آغاز به کار جامعه حرفه‌ای، زمینه مشارکت مستقیم اعضا در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با آینده حوزه صنایع‌دستی استان فراهم خواهد شد.

او در پایان تصریح کرد: حضور و مشارکت فعال هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک تشکل حرفه‌ای، مطالبه‌گر و توانمند برای صیانت از منافع اعضا و تحقق توسعه پایدار صنایع‌دستی کرمانشاه خواهد بود.

در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند و صنعتگر فعال در حوزه صنایع‌دستی در ۷۵ رشته فعالیت دارند.

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