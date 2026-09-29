۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۴

موافقت اصولی احداث یک اردوگاه گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

موافقت اصولی احداث یک اردوگاه گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای احداث یک اردوگاه گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  هادی قاسمی نافچی روز سه‌شنبه هفتم مهرماه گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اردوگاه گردشگری ۶۲ میلیارد ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این اردوگاه گردشگری در شهرستان بروجن زمینه اشتغال‌زایی مستقیم ۲ نفر فراهم خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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کد خبر 1405070700624
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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