به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سید قاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با جمعی از ایثارگران، خانواده معزز شهدا و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان اظهار کرد: توفیقی بود که در هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری در جمع کارکنان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان هرمزگان حضور داشته باشیم و از نزدیک دغدغه‌ها و مطالبات آنان را بشنویم.

او با ابلاغ سلام گرم دکتر صالحی‌امیری، وزیر محترم میراث فرهنگی به همکاران هرمزگان افزود: یکی از موضوعاتی که دکتر صالحی امیری بر آن تأکید دارد، حضور در استان‌ها و دیدار با همکاران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است تا مسائل، ظرفیت‌ها و فرصت‌های هر استان از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

سردار قاسمی با اشاره به سابقه تاریخی و دفاعی هرمزگان بیان کرد: این استان دوران سختی را پشت سر گذاشته است و مردم این منطقه در مقابله با تهدیدهای مختلف و جنگ‌های اخیر، همواره در کنار کشور و نظام حضور داشته‌اند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران عنوان کرد: یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و همچنین شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب باید همواره زنده نگه داشته شود.

او با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب گفت: حادثه‌ای که در این مدرسه رخ داد، نمونه‌ای تلخ از جنایت جنگی بود و نشان داد که دشمنان در اقدامات خود حتی به کودکان نیز رحم نمی‌کنند. یاد شهدای این حادثه، شهدای شهرستان میناب و همه شهدای استان هرمزگان را گرامی می‌داریم.

سردار قاسمی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی میناب افزود: میناب تنها یک شهرستان تاریخی و فرهنگی نیست، بلکه در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران پیش از انقلاب و دوران دفاع مقدس تا حوادث و رخدادهای سال‌های اخیر، نقش و جایگاه مهمی در تحولات کشور داشته و شهدای بسیاری را تقدیم ایران اسلامی کرده است.

او با اشاره به هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: صدام تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی بخش‌هایی از خاک ایران، از جمله خوزستان را به تصرف خود درآورد و امکانات گسترده‌ای نیز برای این هدف فراهم کرده بود، اما آنچه معادلات دشمن را تغییر داد، حضور و ایستادگی مردم بود.

سردار قاسمی افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس، مردان و زنان این سرزمین با مقاومت و فداکاری در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران با اشاره به جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان گفت: در این مقطع نیز شاهد حمله‌ای به کشور بودیم و ملت ایران بار دیگر دوران سختی را پشت سر گذاشت. در این حوادث، جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم کشور به شهادت رسیدند و ایران اسلامی بار دیگر هزینه سنگینی برای دفاع از استقلال و امنیت خود پرداخت.

او در ادامه با تبریک هفته گردشگری اظهار کرد: هرمزگان از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی برخوردار است و باید از این آنها برای رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی استفاده شود. توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان باشد و لازم است ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان بیش از پیش معرفی و برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

سردار قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که ضمن پاسداشت نام و یاد شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، اجازه ندهیم فداکاری‌ها و حماسه‌های مردم و رزمندگان در مقاطع مختلف تاریخ این سرزمین به فراموشی سپرده شود و در کنار آن، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان را نیز برای توسعه و رونق اقتصادی به کار بگیریم.

در ادامه عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در تشریح ظرفیت‌ها و وضعیت اقتصاد گردشگری هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است و پهنه‌های خشکی، دریایی و جزایر استان، مجموعه‌ای متنوع از فرصت‌های گردشگری را در خود جای داده‌اند.

او افزود: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اشتغال و فعالیت اقتصادی استان به حوزه خدمات اختصاص دارد که گردشگری یکی از بخش‌های مهم این اقتصاد خدماتی محسوب می‌شود.

شهرزاد اظهار کرد: اقتصاد گردشگری در هرمزگان یک اقتصاد بزرگ و اثرگذار است و ظرفیت آن از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های مستقر در هرمزگان نیز قابل توجه‌تر است، اما به دلیل نبود کانون‌های مشخص گردشگری و برنامه‌ریزی منسجم، بخش مهمی از این ظرفیت تاکنون به ارزش اقتصادی تبدیل نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان بیان کرد: برای برنامه‌ریزی بهتر، ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان را در چهار حوزه پس‌کرانه، خشکی، دریایی و جزایر دنبال می‌کنیم. استان دارای ۱۴ جزیره بزرگ و کوچک است که هرکدام ظرفیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی ایجادشده در پی جنگ اخیر گفت: اقتصاد گردشگری ممکن است در برخی بخش‌ها آسیب مستقیم و فیزیکی از جنگ ندیده باشد، اما فعالان این حوزه با «عدم‌النفع» مواجه شده‌اند؛ به این معنا که کاهش سفر، تعطیلی یا محدود شدن فعالیت برخی مقاصد و کاهش تقاضا، درآمد واحدهای گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان پیشنهاد کرد: اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت‌های مالی و طراحی بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط واحدهای گردشگری می‌تواند به تداوم فعالیت بخش خصوصی و حفظ ظرفیت‌های ایجادشده در استان کمک کند.

او تأکید کرد: انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظرفیت‌های ویژه هرمزگان و شرایط متفاوت این استان با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد گردشگری بتواند سهم واقعی خود را در اقتصاد استان ایفا کند.

شهرزاد در پایان خاطرنشان کرد: هرمزگان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های دریایی، جزیره‌ای، طبیعی، تاریخی و تجاری را در اختیار و استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مشخص، ایجاد کانون‌های گردشگری، تقویت زیرساخت‌ها و همراهی جدی بخش خصوصی است.

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