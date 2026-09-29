به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد، روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، در حاشیه یکی از برنامه‌های مهر شیراز گفت: در این برنامه رزم‌نوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد و اعضای انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس با همراهی یکدیگر به اجرای سرودهای ملی پرداختند.

معاون گردشگری استان فارس با اشاره به وضعیت گردشگری استان در شهریورماه افزود: شهریورماه را پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه شرایط مناسبی در حوزه گردشگری و ضریب اشغال هتل‌ها شاهد بودیم و این روند تاکنون نیز ادامه داشته است.

زاهدیان‌نژاد ادامه داد: هدف از برگزاری «مهر شیراز» این است که مهرماه نیز همچون اردیبهشت‌ماه، به عنوان یکی از مقاطع مهم گردشگری شیراز شناخته شود و این ماه با عنوان مهر شیراز و ماه گردشگر جایگاه ویژه‌ای در تقویم رویدادهای گردشگری شهر پیدا کند.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد گفت: برنامه‌های «مهر شیراز» از پنجم تا بیست‌وپنجم مهرماه تدوین و تعریف شده و رویدادهای مختلفی در این مدت برگزار می‌شود. این برنامه‌ها با رویدادهای هفته گردشگری آغاز شده و در ادامه، برنامه «از قونیه تا شیراز»، اکسپوی شیراز و نمایشگاه سرمایه‌گذاری در استان و شهر شیراز برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری استان فارس هدف از این مجموعه برنامه‌ها را فراهم کردن شرایط مناسب برای رونق اقتصاد گردشگری عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با نگاهی ویژه به اقتصاد گردشگری، زمینه رونق دوباره این حوزه و افزایش ضریب اشغال هتل‌ها را فراهم کنیم.

زاهدیان‌نژاد همچنین به برنامه‌های برگزارشده در شب گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها رونمایی از یک فرش در موزه بلدیه شهرداری بود که با همکاری مجموعه شهرداری برگزار شد.

او ادامه داد: برنامه دیگری نیز با ابتکار انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و با همکاری و تفاهم با ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان فارس برگزار شد که جلوه‌ای از همدلی مردم و نیروهای نظامی در شرایط فعلی بود.

معاون گردشگری استان فارس تأکید کرد: این برنامه نشان داد که مردم و فعالان گردشگری در هر شرایطی در کنار نیروهای نظامی قرار دارند و برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی آمادگی دارند.

گردشگری؛ زبان دوستی ملت‌ها

رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری فارس نیز با اشاره به همزمانی آغاز هفته گردشگری با روزهای پایانی هفته دفاع مقدس، این برنامه را نمادی از پیوند ایران‌دوستی، فرهنگ، گردشگری و پاسداری از هویت ملی دانست.

فریده اسدی، اظهار کرد: شب گذشته در امتداد رویداد بزرگ مهر شیراز، شاهد حضور مشترک راهنمایان گردشگری و ارتش جمهوری اسلامی ایران در فضایی بودیم که یادآور پیوند میان ایران‌دوستی، فرهنگ، گردشگری و پاسداری از هویت ملی بود.

او افزود: این سرزمین روایتگر هزاران سال تاریخ، فرهنگ، هنر، طبیعت و مردمانی است که ایران را ساخته‌اند و رسالت ما این است که این میراث را با افتخار به مهمانان و گردشگران معرفی کنیم.

اسدی ادامه داد: همزمانی آغاز هفته گردشگری با روزهای پایانی هفته دفاع مقدس فرصتی برای یادآوری یک مفهوم مشترک است؛ دوست داشتن ایران و پاسداری از هویت و داشته‌های این سرزمین، هرکدام به شیوه‌ای متفاوت.

رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری فارس گفت: امروز اینجا آمده‌ایم تا بگوییم ایران، سرزمین فرهنگ و تاریخ است؛ شیراز، شهر مهر و ادب و گردشگری، زبان دوستی ملت‌هاست.

اسدی ابراز امیدواری کرد: مهر شیراز از پنجم تا بیست‌وپنجم مهرماه با حضور و همراهی مردم و فعالان حوزه گردشگری، تصویری زیبا از فرهنگ، مهمان‌نوازی و همدلی مردم فارس به ایران و جهان ارائه کند.

او در پایان این برنامه را یک «مانور فرهنگی» توصیف کرد و گفت: این حرکت برای پاسداشت ایران، شیراز و میراث این سرزمین انجام شده است. امروز اینجا ایستاده‌ایم تا از ایران بگوییم؛ از سرزمینی که دوستش داریم، از شیرازی که به آن می‌بالیم و از فرهنگی که وظیفه داریم آن را به نسل‌های آینده بسپاریم.