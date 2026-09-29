میز خدمت فرصتی برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید رحمیانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلفان، از برگزاری میز خدمت این اداره در میدان امام (ره) شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه روز پنجم مهرماه ۱۴۰۵ در راستای انجام رسالت اداری، تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی مستقیم به درخواست‌ها و مطالبات مردمی برگزار شد.

رحمیانی افزود: برپایی میز خدمت در اماکن عمومی فرصتی مناسب برای ارتباط بی‌واسطه با مردم و آگاهی از مسائل و نیازهای آنان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و تلاش می‌کنیم با حضور میدانی، روند رسیدگی به درخواست‌ها را تسهیل کنیم.

او با اشاره به استقبال شهروندان از این برنامه گفت: در جریان برگزاری میز خدمت، مراجعه‌کنندگان مسائل، پیشنهادها و درخواست‌های خود را مطرح کردند و کارشناسان و مسئولان اداره نیز ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم، موارد قابل پیگیری را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلفان تصریح کرد: حضور مسئولان در کنار مردم و شنیدن مستقیم دغدغه‌های آنان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

او همچنین از حضور فرماندار شهرستان دلفان در محل برگزاری میز خدمت قدردانی کرد و افزود: فرماندار شهرستان ضمن بازدید از روند ارائه خدمات و گفت‌وگو با شهروندان، از برگزاری این برنامه ابراز رضایت و بر تداوم چنین اقداماتی در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

رحمیانی در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دلفان برگزاری مستمر میزهای خدمت و ارتباط مستقیم با مردم را از اولویت‌های خود می‌داند و تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، پاسخگوی مطالبات و نیازهای شهروندان باشد.

انتهای پیام/