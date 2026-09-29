به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه در دیدار معین قاسمی مشاور استاندار کرمانشاه در امور جوانان با کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسائل مرتبط با هویت فرهنگی، نقش نخبگان جوان و راهکارهای هم‌افزایی میان‌دستگاهی برای تقویت نشاط اجتماعی و بازتعریف مؤلفه‌های بومی کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

معین قاسمی در این نشست با اشاره به اهمیت توجه به هویت شهری و تحلیل ساختار فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: بررسی چندپارگی‌های فرهنگی و اجتماعی و هدایت ساختارها به‌سوی همگرایی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه عملکرد عمومی و حتی وضعیت اشتغال و اقتصاد ما، نتیجه مستقیم همین ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است.

او با تأکید بر نقش بنیادین رسانه‌ها در شکل‌گیری هویت نسل جدید تصریح کرد: تحولات رسانه‌ای هرچند در سطح ملی ممکن است تهدیدهایی به همراه داشته باشد، اما در سطح استان کرمانشاه یک فرصت طلایی و کم‌نظیر برای توسعه همه‌جانبه، آگاهی‌بخشی و الگوسازی به شمار می‌رود که باید با نگاهی نخبه‌محور از آن بهره جست.

مشاور استاندار کرمانشاه در امور جوانان افزود: باید مجموعه اقداماتی هماهنگ و هدفمند در سطح استان انجام دهیم تا یک هویت جمعی پایدار شکل گیرد و تعریف درست و جامعی از «کرمانشاهی بودن» در میان نسل نوجوان و جوان نهادینه شود.

قاسمی در ادامه، استفاده از پیشینه غنی تاریخی را راهگشا دانست و بیان کرد: یکی از عناصر بنیادین در بازآفرینی هویت بومی، بهره‌گیری از ظرفیت اسطوره‌ها و مفاخر تاریخی کرمانشاه است. در همین زمینه می‌توان با جمع‌آوری آثار مکتوب حوزه کرمانشاه‌پژوهی، معرفی نویسندگان بومی و به بحث گذاشتن این کتب از طریق تولید محتوای جذاب و مناسب، گام‌های ارزنده‌ای برای آشنایی بیشتر جوانان با میراث فکری استان برداشت.

او همچنین با تأکید بر ضرورت خروج فعالیت‌های فرهنگی از فضاهای بسته گفت: فضاهای عمومی و بوستان‌های شهری ظرفیت بسیار مطلوبی برای اجرای برنامه‌های جمعی دارند و می‌توان با اجرای طرح‌هایی در قالب «ایران‌یاران» در پارک‌ها، زمینه‌ساز تعاملات سازنده جوانان و تقویت تعلق خاطر فرهنگی شد.

در این نشست، کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه نیز ضمن استقبال از طرح‌ها و رویکردهای هویت‌ساز، آمادگی کامل این اداره‌کل را برای همراهی با جامعه نخبگانی، استفاده از ظرفیت بناهای تاریخی و محوطه‌های فرهنگی و هم‌افزایی با حوزه جوانان استانداری در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی استان اعلام کرد.

انتهای پیام/