۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۸

هماهنگی برای برگزاری جشنواره گردوی سلسله در هفته گردشگری

هماهنگی برای برگزاری جشنواره گردوی سلسله در هفته گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در دیدار با فرماندار شهرستان سلسله، آخرین هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جشنواره گردوی سلسله را بررسی کرد؛ رویدادی که سال گذشته در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، به مناسبت آغاز روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با خانم ملکی‌صادقی فرماندار شهرستان سلسله در روز دوشنبه ۶ مهرماه دیدار و درباره برگزاری جشنواره گردوی سلسله گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی برنامه‌های اجرایی و هماهنگی‌های مورد نیاز، بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای معرفی توانمندی‌های گردشگری، فرهنگی و کشاورزی شهرستان سلسله تأکید کردند.

در این جلسه همچنین حجت‌الله عباسیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان و معاون فرماندار شهرستان سلسله حضور داشتند و درباره ابعاد مختلف برگزاری این جشنواره به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است جشنواره گردوی شهرستان سلسله سال گذشته در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده و به عنوان یکی از رویدادهای شاخص گردشگری استان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بومی و جذب گردشگران ایفا می‌کند.     

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کد خبر 1405070700629
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

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