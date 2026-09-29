هماهنگی برای برگزاری جشنواره گردوی سلسله در هفته گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، به مناسبت آغاز روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با خانم ملکی‌صادقی فرماندار شهرستان سلسله در روز دوشنبه ۶ مهرماه دیدار و درباره برگزاری جشنواره گردوی سلسله گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی برنامه‌های اجرایی و هماهنگی‌های مورد نیاز، بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای معرفی توانمندی‌های گردشگری، فرهنگی و کشاورزی شهرستان سلسله تأکید کردند.

در این جلسه همچنین حجت‌الله عباسیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان و معاون فرماندار شهرستان سلسله حضور داشتند و درباره ابعاد مختلف برگزاری این جشنواره به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است جشنواره گردوی شهرستان سلسله سال گذشته در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده و به عنوان یکی از رویدادهای شاخص گردشگری استان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بومی و جذب گردشگران ایفا می‌کند.

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