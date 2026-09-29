۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۰

آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان در کنارک

آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان در کنارک

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع گردشگری در شهرستان کنارک با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان در دومین روز هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های هفته گردشگری، کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی احداث یک مجتمع گردشگری در شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای ۲هزار مترمربع احداث خواهد شد.

او ادامه داد: برای ایجاد این مجتمع گردشگری که موافقت اصولی آن از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی صادر شده، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌بینی شده و با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم خواهد شد.

طهرانی‌مقدم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است و تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070700630
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha