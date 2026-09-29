به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، همزمان با دومین روز هفته گردشگری جلسه کارگروه توسعه گردشگری شهرستان زابل به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل و سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار و ویژه برنامه های این هفته و سند آینده توسعه گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه با محوریت «تسهیل در روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی» برگزار شد و فرصتی بود تا ضمن بررسی ظرفیت‌های بالقوه منطقه، نقشه راه توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیز ترسیم شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل، در این مراسم ضمن تبریک هفته گردشگری به تمامی فعالان و سرمایه‌گذاران، بر جایگاه ویژه گردشگری در معرفی تمدن غنی سیستان تأکید و دستورات لازم را صادر کرد.

علی ولایتی‌پور با تصریح بر اهمیت گردشگری به عنوان پیشران توسعه، اظهار کرد: سیستان با پشتوانه تاریخی و تمدنی درخشان، ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد که باید با ایجاد زیرساخت‌های اصولی، به نحو احسن معرفی شود و ما به سرمایه‌گذاران این حوزه اطمینان می‌دهیم که با تمام توان در کنار آن‌ها هستیم تا مسیر توسعه گردشگری هموار شود.

او در ادامه «تسهیل‌گری» را اولویت دستگاه‌های اجرایی دانست و خطاب به مدیران حاضر تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط شهرستان موظف‌ هستند با همکاری‌های بین‌بخشی، حداکثر تسهیلات لازم را برای صدور سریع مجوزهای قانونی سرمایه‌گذاران فراهم کنند و تعلل در این مسیر به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد اعلام کرد: شهرستان زابل با دارا بودن ۲۱ واحد فعال، بیشترین سهم را در ارائه خدمات به گردشگران و مسافران در میان شهرستان‌های منطقه به خود اختصاص داده است.

صادق میرحسینی گفت: از مجموع واحدهای فعال، ۱۱ واحد در قالب مجتمع‌های گردشگری، پذیرایی و اقامتی، ۳ واحد رستوران سنتی و تاریخی، یک هتل، یک مهمان‌پذیر، یک دهکده بوم‌گردی و ۳ واحد بوم‌گردی مشغول خدمت‌رسانی هستند. همچنین، پروژه‌های توسعه‌ای شامل یک هتل و یک واحد اقامتی در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری، یک مهمان‌پذیر در حال احداث و یک مجتمع گردشگری در مرحله اخذ مجوزهای اولیه برای کلنگ‌زنی قرار دارند.

در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح از فعالان برتر حوزه گردشگری تقدیر شد.

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