به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه در جلسه هماهنگی برگزاری دومین جشنواره کودک و گردشگری با اشاره به تقارن این رویداد با برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: انتقال مفاهیم میراث‌فرهنگی و نهادینه‌سازی فرهنگ گردشگری از سنین پایه، یکی از محوری‌ترین راهبردها برای صیانت از مواریث تاریخی و رونق آینده صنعت گردشگری استان کرمانشاه است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: بر همین اساس، دومین دوره این رویداد فرهنگی و آموزشی در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۱ و ۱۲ مهرماه، در محوطه تاریخی و شاخص تکیه معاون‌الملک با برنامه‌های متنوع و شاد برای کودکان و خانواده‌ها برگزار خواهد شد.

او انتخاب تکیه معاون‌الملک را به‌عنوان محل اجرای برنامه بسیار ارزشمند دانست و بیان کرد: این بنای بی‌بدیل دوره قاجار با کاشی‌کاری‌های منحصربه‌فرد، روایتگر جلوه‌هایی شکوهمند از فرهنگ و هنر این دیار است و حضور نسل جدید در این فضای تاریخی، پیوند عاطفی و هویتی کودکان با ریشه‌های غنی بومی را تقویت می‌کند.

اعظمی در ادامه به ضرورت اجرای برنامه‌های متناسب با مخاطب کودک پرداخت و گفت: در این جشنواره تلاش داریم با بهره‌گیری از کارگاه‌های بازی‌محور، قصه‌گویی، آشنایی با نمادهای هویتی و صنایع‌دستی، بستری بانشاط برای کودکان فراهم آوریم تا علاوه بر سپری کردن اوقاتی مفرح، با مفاهیم پایه‌ای سفر، میزبانی و پاسداری از آثار نیاکان خود مأنوس شوند.

او در پایان با قدردانی از مشارکت بخش‌های مختلف در برپایی این رویداد تصریح کرد: این اداره‌کل با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آماده استقبال شایسته از کودکان، دانش‌آموزان و خانواده‌های کرمانشاهی در این دو روز خاطره‌انگیز خواهد بود.

دومین جشنواره کودک و گردشگری با همکاری میز گردشگری کودک استان و اداراتی همچون کانون پرورش فکری کودکان، امور فرهنگی شهرداری کرمانشاه، امور کتابخانه‌ها و اسپانسرهای بخش خصوصی برگزار می‌شود.

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