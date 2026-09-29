به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک با اعلام این خبر گفت: این کارگاه آموزشی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره بهزیستی شهرستان ورامین و با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه برگزار شد.

او افزود: نخستین دوره این کارگاه به‌عنوان مکمل درس‌های مطالعات اجتماعی، تاریخ و جغرافیا برای دانش‌آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه مرکز نگهداری فرزندان بی‌سرپرست «حامیان» برگزار شد.

تاجیک ادامه داد: در این کارگاه با حضور احسان ثامنی‌راد، رئیس اداره بهزیستی شهرستان ورامین، مدیر و کادر اجرایی مرکز و با تدریس کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، دانش‌آموزان با بخش‌هایی از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، تمدن، معماری و جاذبه‌های گردشگری تاریخی، مذهبی، طبیعت‌گردی و روستایی و همچنین صنایع‌دستی دشت ورامین آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین تصریح کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده و استقبال دانش‌آموزان، در ادامه این برنامه، تورهای نیم‌روزه «ورامین‌گردی» برگزار می‌شود و دانش‌آموزان از تعدادی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان بازدید خواهند کرد.

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