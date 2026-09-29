به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «عقیق مقاومت و ایستادگی» شامگاه دوشنبه 6 مهرماه 1405، همزمان با هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در نگارخانه سرو مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند افتتاح شد.

این نمایشگاه با نگاهی متفاوت به پیوند ایثار و مقاومت با هنر، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی، مجموعه‌ای از آثار سرهنگ شهید محمد صانعی‌پور را به نمایش گذاشته است؛ شهیدی که در کنار فعالیت‌های خود، از فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی، نیمه‌قیمتی و گوهرسنگ‌ها در شهرستان فردوس بود و امروز بخشی از آثار او به عنوان روایتگر ذوق هنری و فعالیت‌های این شهید در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در بخش دیگری از نمایشگاه، آثار جمعی از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی خراسان جنوبی با موضوعاتی همچون پرچم، ایران و مقاومت ارائه شده است؛ آثاری که تلاش دارند مفاهیم هویت ملی، ایثار و پایداری را در قالب زبان هنر و صنایع‌دستی بازتاب دهند.

سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در آیین افتتاح این نمایشگاه، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و همچنین ادای احترام به شهدایی است که در حوزه‌های مختلف از جمله میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نقش‌آفرین بوده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این نمایشگاه بخشی از آثار سرهنگ شهید محمد صانعی‌پور، شهید همیار میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان که در زمینه سنگ‌های قیمتی، نیمه‌قیمتی و گوهرسنگ‌ها در شهرستان فردوس فعالیت داشته، ارائه شده است.

او ادامه داد: بخش دیگری از نمایشگاه نیز به آثار هنرمندان صنایع‌دستی استان اختصاص دارد که با موضوعاتی مرتبط با پرچم، نقشه ایران و مقاومت خلق شده‌اند و هر یک روایتی از هویت، فرهنگ و تعلق ملی را در قالب هنر بیان می‌کنند.

برآبادی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه گوهرسنگ‌ها بیان کرد: گوهرسنگ‌ها یکی از زنجیره‌های ارزش استان محسوب می‌شوند و توسعه این زنجیره از موضوعاتی است که مورد تأکید مدیریت عالی استان قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: توسعه زنجیره گوهرسنگ‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی و هنری، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای وابسته به این ظرفیت در خراسان جنوبی باشد.

او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین کارگاه در زمینه گوهرسنگ‌ها با حضور فعالان این حوزه برگزار شده و تلاش می‌شود با تقویت آموزش، مهارت و فعالیت‌های تخصصی، ظرفیت‌های این حوزه بیش از پیش فعال شود.

در حاشیه این نمایشگاه، تعدادی از تصاویر آثار نمایشگاه «ایستاده در غبار» نیز به نمایش درآمده است. این مجموعه با موضوع آثار تاریخی آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر، بخش دیگری از روایت نمایشگاه را شکل داده و در کنار آثار شهید صانعی‌پور و آثار هنرمندان صنایع‌دستی، بر مفهوم پیوند میراث‌فرهنگی، هنر، مقاومت و پاسداشت هویت تاریخی تأکید دارد.

نمایشگاه «عقیق مقاومت و ایستادگی» در نگارخانه سرو مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند برپا شده است و تا روز جمعه 10 مهرماه پذیرای علاقمندان خواهد بود.

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