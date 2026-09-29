به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست روز دوشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۵ با حضور سیده عاطفه جمالی بخشدار مرکزی پردیس، پوران غندالی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس، دهیاران روستاهای باغکمش و کرشت و جمعی از کارشناسان دو دستگاه برگزار شد.

در این نشست، سیده عاطفه جمالی با تبریک روز جهانی و هفته گردشگری، بر ضرورت توسعه پایدار روستایی و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای بخش مرکزی تأکید کرد و گفت: روستاهای باغکمش و کرشت از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری برخوردارند و دهیاری‌ها آمادگی دارند در حوزه‌های مختلف گردشگری و سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.

بخشدار مرکزی پردیس همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیندهای اداری برای حمایت از طرح‌های گردشگری روستایی تأکید کرد.

پوران غندالی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس نیز با تأکید بر آمادگی این اداره برای حمایت و تسهیل طرح‌های گردشگری روستایی، گفت: توسعه گردشگری باید همزمان با صیانت از هویت تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های بومی منطقه دنبال شود.

او افزود: اداره میراث فرهنگی پردیس از طرح‌های منطبق با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی روستاها حمایت می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها برای رونق گردشگری و اقتصاد محلی فراهم شود.

در پایان این نشست، برگزاری جشنواره «میراث نان و خورش» در روز ۸ مهرماه به‌عنوان یکی از برنامه‌های هفته گردشگری اعلام شد. این جشنواره با هدف معرفی و بازشناسی میراث ناملموس، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی روستاها و مشارکت جامعه محلی برگزار خواهد شد.

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