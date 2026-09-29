به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی، با اشاره به نتایج موفق اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ گفت: این طرح سال گذشته به‌صورت آزمایشی با هدف تقویت نقش مردم در حفاظت از بافت تاریخی و احیای شیوه‌های سنتی مرمت آغاز شد و با استقبال مطلوب شهروندان همراه بود. بر همین اساس، اجرای آن در تابستان ۱۴۰۵ نیز با قوت ادامه پیدا کرده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: تجربه اجرای طرح نشان داد که مشارکت و همراهی مردم می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت و احیای پایدار بافت‌های تاریخی داشته باشد و در کنار کاهش هزینه‌های مرمت، زمینه تقویت حس تعلق و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به میراث فرهنگی را فراهم کند.

او در تشریح شیوه اجرای طرح اظهار کرد: در این الگو، میراث‌فرهنگی شهرستان بخشی از مصالح اولیه مورد نیاز برای مرمت بام‌ها را تأمین می‌کند و عملیات اجرایی با نظارت فنی کارشناسان، توسط مالکان بناها و با همکاری و مشارکت همسایگان انجام می‌شود.

صالحی ادامه داد: این شیوه علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های مرمت برای مالکان، موجب استفاده بهتر از ظرفیت‌های مردمی، تقویت همکاری‌های محله‌ای و انتقال و احیای دانش و مهارت‌های بومی مرتبط با مرمت بناهای تاریخی شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف با بیان اینکه تداوم این طرح می‌تواند به حفظ اصالت معماری بافت تاریخی خوسف کمک کند، گفت: اجرای مرمت‌های مشارکتی، علاوه بر احیای تدریجی بناها و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از فرسودگی بام‌ها، به حفظ سیمای تاریخی محلات و استمرار هویت معماری بومی منطقه کمک می‌کند.

او تأکید کرد: مشارکت مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی، یکی از مهم‌ترین الزامات صیانت از بافت‌های تاریخی است و تجربه خوسف نشان داده است که با ایجاد یک الگوی مشخص و شفاف، می‌توان ظرفیت مالکان، ساکنان و دستگاه تخصصی میراث‌فرهنگی را در مسیر حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند به کار گرفت.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی مالکان بناهای واقع در بافت‌های تاریخی ثبتی شهرستان که تمایل دارند در مرحله نخست این طرح، به‌صورت مشارکتی نسبت به مرمت بام بناهای خود اقدام کنند، دعوت می‌شود برای ثبت درخواست و پیگیری مراحل اجرایی به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، واقع در خیابان مطهری ۲۷ مراجعه کنند.

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