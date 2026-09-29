به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که هم‌زمان با هفته گردشگری برگزار شد، گفت: سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان بازوان توانمند دستگاه‌های اجرایی و بدنه دولت، نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه گردشگری ایفا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: باید از ظرفیت اجتماعی شکل‌گرفته در قالب سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه گردشگری استان استفاده و زمینه مشارکت مؤثرتر آن‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها را فراهم کنیم.

او با اشاره به فعالیت ۱۵ سمن و تشکل ثبت‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی استان بیان کرد: لازم است مأموریت‌ها، برنامه‌ها و ظرفیت‌های هر یک از این مجموعه‌ها به‌درستی شناخته شود و گزارش عملکرد و برنامه‌های پیش‌روی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری در برنامه‌های توسعه‌ای بهره ببریم.

فعالی ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در کنار سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد خواهد بود و در چارچوب وظایف و مأموریت‌های خود، همکاری و حمایت لازم را برای پیشبرد فعالیت‌های آن‌ها انجام خواهد داد.

او یکی از کارکردهای مهم سمن‌ها را ارتباط مؤثر با جامعه و افزایش آگاهی عمومی دانست و گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ایجاد پیوند میان دستگاه‌های متولی، فعالان حوزه و جوامع محلی، به تقویت مشارکت اجتماعی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمک کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از جاذبه‌های گلستان هنوز به محصول گردشگری تبدیل نشده‌اند؛ ازاین‌رو باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، سمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، زمینه معرفی و تبدیل این ظرفیت‌ها به محصولات قابل‌عرضه در بازار گردشگری را فراهم کنیم.

او همچنین بر تقویت نقش راهنمایان گردشگری در معرفی ظرفیت‌های استان تأکید کرد و افزود: راهنمایان استان باید بتوانند با استفاده حرفه‌ای از ظرفیت‌های گردشگری گلستان و ارائه خدمات تخصصی، به درآمد پایدار دست پیدا کنند. تحقق این هدف نیازمند طراحی و توسعه محصولات گردشگری و ایجاد پیوند مؤثر میان جاذبه‌ها، جوامع محلی، راهنمایان و بازار سفر است.

فعالی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در ایام جنگ گفت: به فعالان این حوزه در گلستان افتخار می‌کنیم؛ چراکه در آن شرایط در کنار مجموعه مدیریت استان و مردم قرار گرفتند و با میزبانی شایسته از هم‌وطنان، نقش ارزشمندی در پذیرایی و ارائه خدمات به مسافران ایفا کردند.

او خاطرنشان کرد: این همراهی نشان داد که ظرفیت جامعه حرفه‌ای گردشگری استان تنها به فعالیت‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و این بخش می‌تواند در شرایط مختلف اجتماعی نیز به‌عنوان ظرفیتی مؤثر در کنار دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کند.

در ادامه این نشست، نمایندگان سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود را مطرح و بر تقویت تعامل و همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تأکید کردند.

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