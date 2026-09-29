به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست با اعضای انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان که هم‌زمان با هفته گردشگری برگزار شد، گفت: انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری با هدف پیگیری مسائل و مطالبات این جامعه شکل گرفته است و باید بتواند ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای اعضای خود، نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌ها و ارتقای جایگاه حرفه‌ای راهنمایان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: تسهیلات و حمایت‌هایی برای راهنمایان گردشگری استان در نظر گرفته شده است که نحوه تخصیص و پرداخت آن‌ها بر اساس معیارهای مشخص و با مشارکت و نظر انجمن تعیین خواهد شد.

او با اشاره به فعالیت ۲۵۸ راهنمای گردشگری رسمی و فعال در گلستان بیان کرد: این ظرفیت حرفه‌ای می‌تواند نقش مهمی در معرفی شایسته جاذبه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ماندگاری گردشگران در استان داشته باشد.

فعالی از برنامه‌ریزی اداره‌کل برای تقویت حضور راهنمایان در مقاصد مهم گردشگری استان خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم زمینه حضور و استقرار بیشتر راهنمایان گردشگری در مقاصد شاخص گلستان فراهم شود تا مسافران و گردشگران بتوانند از خدمات تخصصی و حرفه‌ای آنان بهره‌مند شوند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری و حمایت از فعالان رسمی این حوزه گفت: راهنمایان گردشگری و اعضای انجمن می‌توانند موارد فعالیت تورهای غیرمجاز را به اداره‌کل گزارش دهند تا این موارد در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و پیگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: آمادگی داریم ارتباط و گفت‌وگو با جامعه راهنمایان گردشگری در طول سال استمرار داشته باشد و مسائل و دغدغه‌های آنان را در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های اداره‌کل بررسی و پیگیری کنیم.

در این نشست، اعضای انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت حرفه‌ای خود را مطرح کردند.

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