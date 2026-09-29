به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار شهرستان ها در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه‌ای منطقه با رویکرد تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از میراث تاریخی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی و ترویج صنایع دستی مورد ارزیابی قرار گرفت.

از دیگر محورهای مطرح‌ شده در این جلسه مجتمع خدمات رفاهی شهرستان، ساختمان امور مالیاتی، برنامه های تفریحی و گردشگری، منطقه ویژه فرهنگی، اعطای تسهیلات در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی و ... بود.

حاضران در این نشست با تاکید بر اهمیت حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی به‌عنوان سرمایه هویتی و تمدنی کشور، توسعه گردشگری پایدار و ترویج صنایع دستی را یکی از پیشران‌های مؤثر رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت زیست‌بوم فرهنگی منطقه دانستند.

در پایان این نشست مقرر شد با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، صیانت مؤثر از میراث‌فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی بومی بیش از پیش تقویت شود.

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