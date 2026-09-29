به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی ولایتی پور روز سه شنبه ۷مهرماه ۱۴۰۵ ضمن تبریک روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری اظهار کرد: گردشگری، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی هر منطقه و زمینه‌ای مؤثر برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت تعاملات فرهنگی میان ملت‌هاست.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل گفت: این شهرستان با پیشینه تاریخی و تمدنی کهن، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های میراث فرهنگی، آثار باستانی، جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ و هنر بومی و آداب و رسوم مردم منطقه دارد که می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و معرفی شایسته ظرفیت‌های سیستان در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

او ادامه داد: رونق صنعت گردشگری، علاوه بر معرفی هویت و فرهنگ غنی منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای محلی، حمایت از فعالان این حوزه و افزایش مشارکت جوامع محلی در فرآیند توسعه شهرستان باشد.

به گفته ولایتی پور، در این مسیر، توجه به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، معرفی جاذبه‌های شهرستان، حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری و تقویت ظرفیت‌های بومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحقق آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، جوامع محلی و فعالان فرهنگی و گردشگری است.

او تصریح کرد: امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر سیستان و معرفی شایسته داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه، شاهد رونق هرچه بیشتر گردشگری، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های پایدار برای مردم عزیز شهرستان زابل باشیم.

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