محوطه تاریخی کرفتو همزمان با هفته گردشگری پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد امینیان اظهار کرد: برنامه پاکسازی محوطه تاریخی کرفتو روز دوشنبه ۶ مهرماه، با هدف ساماندهی، پاکسازی و ارتقای وضعیت محیط پیرامونی محوطه تاریخی کرفتو و در راستای گرامیداشت هفته گردشگری انجام شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دیواندره افزود: پاکیزگی و ساماندهی محوطه‌های تاریخی و گردشگری، علاوه بر حفظ شان و هویت این آثار، نقش مهمی در بهبود تجربه بازدیدکنندگان و فراهم کردن محیطی مناسب برای حضور گردشگران دارد.

او عنوان کرد: کرفتو از مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان و استان کردستان به شمار می‌رود و حفاظت، نگهداری و معرفی شایسته این اثر تاریخی نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و گردشگران است.

امینیان یادآور شد: اجرای برنامه‌های فرهنگی، محیطی و مشارکتی در محوطه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان، با هدف افزایش توجه عمومی به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت فرهنگ گردشگری ادامه خواهد داشت.

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