به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر به استان مرکزی، با هدف بررسی مسائل و مشکلات مجموعه‌های شهرستانی و آگاهی از روند فعالیت ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان، در نشستی با روسای ادارات شهرستان‌ها حضور یافت.

در این نشست، روسای ادارات شهرستان‌های استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، مهم‌ترین مسائل، نیازها و چالش‌های حوزه مأموریتی خود را تشریح کردند.

مسائل اداری و نیروی انسانی، اعتبارات، حفاظت و مرمت بناها و آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و ضرورت رفع موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

حسین محمودی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، در این نشست با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم میان ادارات شهرستانی و مجموعه وزارتخانه اظهار کرد: شناسایی دقیق مسائل و مشکلات موجود در شهرستان‌ها و پیگیری برای رفع آنها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشته باشد.

وی افزود: ادارات شهرستانی به دلیل ارتباط مستقیم با ظرفیت‌ها، فعالان و مسائل موجود در هر منطقه، شناخت دقیقی از نیازها و موانع پیش‌روی توسعه دارند و برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای انتقال مستقیم این مسائل و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مجموعه استان و وزارتخانه است.

محمودی ادامه داد: پیگیری مستمر مسائل مطرح‌شده و تلاش برای رفع موانع موجود، می‌تواند زمینه را برای تسهیل فرآیند خدمت‌رسانی و تقویت فعالیت‌های تخصصی در شهرستان‌های استان فراهم کند.

در ادامه، علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن استماع گزارش‌ها، دیدگاه‌ها و درخواست‌های روسای ادارات شهرستانی، بر ضرورت توجه جدی به فرآیندهای نظارتی و مدیریتی در مجموعه تأکید کرد.

مسافر با اشاره به نقش نظارت در ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تقویت نظارت، ارتقای سلامت اداری، پاسخگویی مناسب به مطالبات، پیگیری مسائل و درخواست‌های مردم و کارکنان و رفع موانع موجود در مسیر ارائه خدمات را از موضوعات مهم در فعالیت‌های ادارات شهرستانی عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل، پیگیری موضوعات مطرح‌شده از مسیرهای قانونی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات تأکید کرد.

در این نشست، مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی روسای ادارات شهرستان‌های استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوعات مرتبط، در چارچوب ضوابط و فرآیندهای قانونی، از سوی مجموعه‌های مسئول پیگیری و بررسی شود.

این نشست در راستای تقویت نظارت میدانی، ارتباط مستقیم با واحدهای شهرستانی، شناسایی موانع اجرایی و ارتقای پاسخگویی و کیفیت خدمات در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

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