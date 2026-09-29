به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پوران غندالی گفت: در راستای توسعه گردشگری شهرستان پردیس و با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، مدیران محلی و فعالان این حوزه، سلسله نشست‌های تخصصی کارگروه گردشگری با عنوان «دوشنبه‌های گردشگری» به‌صورت هفتگی در بخش جاجرود برگزار می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس افزود: نخستین نشست این کارگروه روز دوشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته گردشگری در محل بخشداری جاجرود به ریاست عبدالوهاب امیری، بخشدار جاجرود، و دهیاران کمرد و سنجریان برگزار شد و در این نشست ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با توسعه گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌های زیرساختی منطقه، بر ضرورت تلفیق ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و تاریخی جاجرود با نیازهای گردشگری امروز تأکید شد و اعضای کارگروه، انجام مطالعات کارشناسی برای شناسایی ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی به‌منظور احیای گردشگری منطقه را ضروری دانستند.

غندالی با اشاره به استمرار برگزاری این نشست‌ها اظهار کرد: هدف از برگزاری «دوشنبه‌های گردشگری» تنها توسعه طبیعت‌گردی نیست، بلکه ایجاد شبکه‌ای یکپارچه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی جاجرود و فراهم کردن زمینه شکل‌گیری تجربه‌ای متنوع و ماندگار برای گردشگران است.

او خاطرنشان کرد: حضور دهیاران کمرد و سنجریان در این نشست‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌های بومی، بررسی مسائل و موانع موجود و تسهیل فرآیند توسعه گردشگری در سطح محلی کمک کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس تأکید کرد: استمرار این جلسات و پیگیری مصوبات آن، زمینه را برای تدوین برنامه‌های کارشناسی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری جاجرود فراهم خواهد کرد.

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