سه دفتر خدمات مسافرتی در اراک افتتاح شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «پرتو آماج مهر ایرانیان»، «هوبره سیر کویر» و «رهجو» با حضور مسئولان و فعالان حوزه گردشگری افتتاح شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: برای راه‌اندازی این سه دفتر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده که زمینه اشتغال مستقیم ۱۳ نفر را فراهم کرده است.

او با اشاره به اهمیت توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان مرکزی تصریح کرد: ایجاد و تقویت این دفاتر می‌تواند در ارائه خدمات تخصصی به گردشگران، تسهیل برنامه‌ریزی سفر، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و افزایش سهم استان مرکزی از بازار گردشگری کشور مؤثر باشد.

مرزبان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل فرآیند ایجاد تأسیسات و مراکز خدمات گردشگری از اولویت‌های این اداره‌کل است و در هفته گردشگری نیز مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان در حال اجرا و بهره‌برداری است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات گردشگری، افزایش اشتغال و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی باشیم.



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