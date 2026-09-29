۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

سه دفتر خدمات مسافرتی در اراک افتتاح شد

سه دفتر خدمات مسافرتی در اراک افتتاح شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از افتتاح سه دفتر خدمات مسافرتی همزمان با هفته گردشگری خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های خدمات گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «پرتو آماج مهر ایرانیان»، «هوبره سیر کویر» و «رهجو» با حضور مسئولان و فعالان حوزه گردشگری افتتاح شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: برای راه‌اندازی این سه دفتر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده که زمینه اشتغال مستقیم ۱۳ نفر را فراهم کرده است.

او با اشاره به اهمیت توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان مرکزی تصریح کرد: ایجاد و تقویت این دفاتر می‌تواند در ارائه خدمات تخصصی به گردشگران، تسهیل برنامه‌ریزی سفر، معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و افزایش سهم استان مرکزی از بازار گردشگری کشور مؤثر باشد.

مرزبان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل فرآیند ایجاد تأسیسات و مراکز خدمات گردشگری از اولویت‌های این اداره‌کل است و در هفته گردشگری نیز مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان در حال اجرا و بهره‌برداری است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات گردشگری، افزایش اشتغال و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی باشیم.
 

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کد خبر 1405070700647
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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