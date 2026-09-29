چهارمحال و بختیاری همزمان با هفته گردشگری آمادگی میزبانی گردشگران را دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز سه‌شنبه هفتم مهرماه جاری گفت: توسعه گردشگری مهم‌ترین عامل برای روند پیشرفت اقتصادی چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این استان با افزون‌بر ۸۰۰ جاذبه گردشگری یکی از مهم‌ترین مقاصد برای مسافران و گردشگران است.

قاسمی تصریح کرد: توسعه گردشگری در دنیای کنونی از مهم‌ترین عوامل برای روند پیشرفت اقتصادی جامعه به‌شمار می‌رود که نیازمند توجه بیشتری است.

او یادآور شد: صنعت گردشگری به نگاهی نو نیاز دارد تا با تحولی شگرف در آن بتوان کشور را در مسیر پیشرفت کمک و چشم‌اندازی روشن در این بخش ترسیم کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این استان بیش از ۲۰ رودخانه دائمی، ۲ تالاب بین‌المللی و افزون‌بر ۸۰۰ جاذبه گردشگری دارد که تقویت زیرساخت‌های این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

او گفت: چهارمحال و بختیاری قدمت دیرینه تاریخی دارد و در حوزه گردشگری با توجه به پتانسیل‌های خدادادی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی داشته باشد.

قاسمی تأکید کرد: شکل‌گیری مربع گردشگری استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و اصفهان می‌تواند وضعیت گردشگری در این استان را رونق دهد و باعث افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود.

او افزود: هم‌اکنون زیرساخت‌های مرتبط با حوزه‌های مرتبط با گردشگری چهارمحال و بختیاری هنوز کافی نیست و تقویت این زیرساخت‌ها به اعتبارات ملی نیاز دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های بخش گردشگری در افزایش رونق حوزه‌های مختلف این استان نقش مستقیم دارد و این زیرساخت‌ها باید تقویت شود.

او یادآور شد: برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری در چهارمحال و بختیاری منجر به افزایش ماندگاری گردشگران و کمک به رونق توسعه اقتصادی این استان می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در نیمه نخست امسال اقامت مسافران در این استان ۲۴ درصد رشد پیدا کرد.

او گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۱۶۴ مسافر براساس پلاک‌های ثبت شده در ورودی‌های چهارمحال و بختیاری به این استان وارد شده است.

قاسمی تأکید کرد: از این تعداد ۴۱ هزار و ۷۱۱ مسافر و گردشگر در اقامتگاه‌های رسمی چهارمحال و بختیاری اسکان پیدا کرده‌اند.

او افزود: در این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۴۷۳ مسافر وارد چهارمحال و بختیاری شده و از این تعداد ۳۳ هزار و ۶۱۶ گردشگر اسکان پیدا کرده‌اند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اسکان مسافران در این استان همزمان با نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد و میزان مسافران ورودی به بام ایران در همین مدت نیم (۰.۵) درصد رشد داشته است.

او یادآور شد: بیشترین مسافران ورودی به چهارمحال و بختیاری از استان‌های تهران، فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، همدان، اصفهان، کرمان، یزد، ایلام، قم و سمنان به بام ایران سفر کرده‌اند.

قاسمی اضافه کرد: برای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به این استان در پایان تابستان امسال چهار هزار و ۶۲۱ تخت اقامتی آماده شده است.

او گفت: با توجه به افزایش حجم مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری ۱۹۴ واحد تأسیسات گردشگری در این استان آماده خدمات‌رسانی است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: هم‌اکنون ۱۶ هتل، ۱۰ هتل‌آپارتمان، سه مهمان‌پذیر، ۷۸ اقامتگاه بوم‌گردی، ۵۱ خانه مسافر، ۱۱ سفره‌خانه سنتی، پنج مجتمع گردشگری، هشت محوطه گردشگری، یک اردوگاه گردشگری، چهار مرکز تفریحی و سرگرمی و هفت واحد پذیرایی منفرد در این استان مجوز فعالیت برای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به این استان را دارند.

او افزود: در این تعداد تأسیسات گردشگری ۲۵۴ اتاق با ۵۴۹ سوئیت و چهار هزار و ۶۲۱ تخت اقامتی آماده خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به بام ایران است.

قاسمی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برای خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران ورودی به این استان آمادگی همه‌جانبه دارد.

او یاداور شد: در این رابطه هماهنگی‌های لازم به‌منظور خدمات‌رسانی مطلوب با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

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