به گزارش خبرنگار میراث آریا، در دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور کارکنان و خانواده‌های آنان به میزبانی استان قم برگزار شد، نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان موفق به کسب عناوین ارزشمندی شدند.

در این دوره از مسابقات، فاطمه صفرزاده در رشته دعاخوانی با عملکردی درخشان موفق به کسب رتبه نخست کشور شد و افتخاری دیگر را برای خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان رقم زد.

همچنین انیس کریمی در رشته تحقیق، با ارائه‌ای شایسته مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت و عنوان «شایسته تقدیر» این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق آموزه‌های دینی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در میان کارکنان و خانواده‌های این وزارتخانه برگزار شد.

انتهای پیام/