به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ذوالفقاری امروز سه‌شنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پاک‌سازی غار تک‌سرا مرندیز با هدف حفاظت از محیط طبیعی غار، ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت صیانت از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجستان افزود: در این برنامه، جمعی از فعالان گردشگری و محیط‌زیست بجستان با همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان، در اقدامی مشارکتی به پاک‌سازی غار تک‌سرا و محدوده پیرامونی آن پرداختند تا ضمن کمک به حفظ پاکیزگی این اثر طبیعی، ضرورت مراقبت از محیط‌های حساس و ارزشمند طبیعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان بجستان تصریح کرد: غارها از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی و زمین‌شناختی به شمار می‌روند که حفاظت از آن‌ها نیازمند مشارکت مردم، تشکل‌های مردمی و فعالان گردشگری است. هرگونه بی‌توجهی به اصول حفاظت محیط‌زیست و رهاسازی پسماند در این محیط‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت وارد کند.

دبیر میز گردشگری کویر و نجوم خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری مسئولانه در بجستان گفت: توسعه گردشگری زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که در کنار معرفی ظرفیت‌ها و جذب گردشگر، حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی نیز در اولویت قرار گیرد.

ذوالفقاری افزود: برگزاری برنامه‌های داوطلبانه پاک‌سازی، علاوه بر آثار مستقیم زیست‌محیطی، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ طبیعت‌دوستی و افزایش مشارکت اجتماعی در حفاظت از جاذبه‌های گردشگری است.

او ضمن قدردانی از همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست بجستان و همراهی فعالان گردشگری و محیط‌زیست شهرستان تصریح کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی مسئولانه جاذبه‌های طبیعی بجستان، افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از محیط‌زیست و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی نسل‌های آینده از این سرمایه‌های ارزشمند داشته باشد.

شهرستان بجستان با داشتن بیش از ۶۰ غار یکی از مناطق مهم خراسان رضوی برای توسعه فعالیت های غارنوردی در شرق کشور است.

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