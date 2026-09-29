زنگ گردشگری در مدرسه دخترانه مطهری متوسطه اول به صدا درآمد/ پیوند آموزش و میراث فرهنگی برای نسل آینده

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری و با هدف ترویج فرهنگ گردشگری و آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان زرندیه، زنگ گردشگری در مدرسه دخترانه مطهری متوسطه اول شهرستان به صدا درآمد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: مدارس و مراکز آموزشی ظرفیت مهمی برای معرفی میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری به نسل آینده هستند و آشنایی دانش‌آموزان با آثار تاریخی، آیین‌ها، سنت‌ها و جاذبه‌های طبیعی منطقه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش احساس تعلق به میراث فرهنگی و مشارکت اجتماعی در حفاظت از آن داشته باشد.

او ادامه داد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده شهرستان و ایجاد نگاه تازه به گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار است و در این راستا برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته است.

رنجبر آزاد در پایان خاطرنشان کرد: انتقال مفاهیم میراث فرهنگی و گردشگری به زبان ساده و جذاب برای کودکان و نوجوانان، سرمایه‌گذاری فرهنگی برای آینده است و می‌تواند نسل جدید را با داشته‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان زرندیه بیش از پیش آشنا کند.



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