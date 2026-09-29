به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی عصر دوشنبه ۶ مهر۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بافت کهن ساری گفت: در این دیدار درباره توسعه و مرمت بافت تاریخی ساری، به‌ویژه محدوده حدفاصل امامزاده یحیی تا کوی برق، بحث و تبادل نظر شد و بر ضرورت توجه بیشتر به این محدوده تاریخی تأکید کردیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، سامان‌دهی و مرمت آب‌انبار نو بود که در این زمینه تفاهم اولیه برای همکاری سه‌جانبه میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، شهرداری ساری و اداره‌کل راه و شهرسازی استان انجام شده است.

او ادامه داد: امیدواریم با طی شدن فرآیندهای حقوقی و نهایی شدن و امضای تفاهم‌نامه، زمینه برای انجام اقدامات اجرایی در این بخش فراهم شود.

ایزدی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های متولی در حفاظت و احیای بافت تاریخی ساری خاطرنشان کرد: صیانت از بناها و بافت‌های تاریخی و تبدیل این ظرفیت‌ها به زمینه‌ای برای رونق گردشگری، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز در این مسیر آمادگی لازم برای همکاری و پیگیری موضوعات مرتبط را دارد.

انتهای پیام/