به گزارش خبرنگار میراث آریا، با اعلام جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین جامعه حرفه‌ای سلامت، تندرستی و آب‌درمانی‌های استان اردبیل، این مراکز به مناسبت هفته گردشگری برای گردشگران و علاقمندان تخفیف ارائه می‌کنند.

بر این اساس و طبق اعلام جامعه حرفه‌ای هتل‌ها و مراکز اقامتی استان اردبیل تا پایان هفته گردشگری همه مراکز اقامتی رسمی استان با تخفیف ۳۵ درصدی پذیرای گردشگران و مسافران خواهند بود.

همچنین جامعه سلامت، تندرستی و آب‌درمانی‌های استان اردبیل نیز اعلام کرده است که در این مدت با تخفیف ۳۰ درصدی به علاقمندان خدمات ارائه می‌کند.

۵ مهرماه مصادف با ۲۷ سپتامبر هرساله به عنوان روز جهانی گردشگری گرامی داشته می‌شود و هفته گردشگری نیز تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.

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