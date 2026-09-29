https://www.chtn.ir/x4whL۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۹ کد خبر 1405070700661 فیلم مستند چهارمحال وبختیاری بهشت بوم گردی چهارمحال وبختیاری با طبیعت بکرو مناظر دلپذیر یکی از مقاصد گردشگری در تمام فصول است. انتهای پیام/ کد خبر 1405070700661 علیرضا غفاری دبیر محمد آوخ برچسبها چهارمحال و بختیاری گردشگری طبیعت پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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