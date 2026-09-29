۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۹

چهارمحال وبختیاری بهشت بوم گردی

چهارمحال وبختیاری بهشت بوم گردی

چهارمحال وبختیاری با طبیعت بکرو مناظر دلپذیر یکی از مقاصد گردشگری در تمام فصول است.

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کد خبر 1405070700661
علیرضا غفاری
دبیر محمد آوخ

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