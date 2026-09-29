به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در دیدار با فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان، بر تقویت تعامل و همکاری مشترک در زمینه حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در این دیدار با اشاره به اهمیت همکاری میان مجموعه میراث‌فرهنگی و یگان ویژه استان اظهار کرد: با توجه به قرار داشتن در هفته گردشگری، این دیدار فرصتی برای تقویت تعاملات و ارتباطات مشترک، به‌ویژه در حوزه حفاظت از مواریث فرهنگی و اماکن تاریخی و فرهنگی استان است.

او افزود: آموزش نیروهای یگان ویژه در حوزه میراث‌فرهنگی و آشنایی با ضرورت‌های حفاظت از آثار و اماکن تاریخی، از موضوعات مهمی است که می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه مشترک میان دو مجموعه دنبال شود.

ایزدی با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها گفت: امیدواریم بر اساس تفاهم‌نامه و همکاری‌های مشترک، زمینه برای ارتقای سطح حفاظت از مواریث فرهنگی استان و همچنین آموزش‌های تخصصی مرتبط فراهم شود.

، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پایان ضمن قدردانی از حضور و همراهی فرماندهی یگان ویژه استان، هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری را تبریک گفت و از تعامل و همکاری این مجموعه در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی مازندران قدردانی کرد.

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