۳۱ روایت از تاریخ خودروی جهان در جاده تهران- کاشان

به گزارش میراث آریا، رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای تاریخی و کلاسیک صبح امروز، دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور خودروهای تاریخی و کلاسیک از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تهران آغاز شد.

در این رویداد که از سوی انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران تابع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان برنامه‌ریزی و طراحی شده است، ۳۱خودروی تاریخی و کلاسیک در مسیر تهران، قم و کاشان حرکت می‌کنند تا ضمن تجربه یک سفر خانوادگی و گردشگری، ظرفیت‌های گردشگری خودرویی کشور را در معرض دید عموم قرار دهند.

این خودروها هر یک بخشی از تاریخ صنعت خودرو و تحولات اجتماعی و فرهنگی دهه‌های گذشته را روایت می‌کنند و در این سفر به عنوان بخشی از میراث خودرویی کشور، ارزش‌های تاریخی، فنی و فرهنگی خود را در کنار جاذبه‌های تاریخی و گردشگری مقصد به نمایش می‌گذارند.

حرکت این کاروان تاریخی که از همان آغاز با استقبال مردم و علاقه‌مندان مواجه شد، با هدف تقویت شور و نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری خودرویی، صیانت از میراث خودرویی ایران، ترویج سفرهای خانوادگی و پیوند ظرفیت خودروهای تاریخی با جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی کشور انجام می‌شود.

شرکت‌کنندگان پس از پیمایش مسیر تهران ـ قم ـ کاشان، روز سه‌شنبه با اجرای پیمایش شهری در کاشان، از مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری این شهر بازدید خواهند کرد.

محوطه پیرامونی تپه تاریخی سیلک، روز دوم رالی تور، میزبان شرکت‌کنندگان و خودروهای تاریخی و کلاسیک خواهد بود.

این رالی تور روز چهارشنبه با بازگشت شرکت‌کنندگان به تهران به پایان خواهد رسید.

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