به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور برای صبح امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه، گفت: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیمه‌سنگین است.

او افزود: در آزادراه کرج- تهران نیز ترافیک در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه- تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی نیز شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

بنابر اعلام پلیس، قلی‌نیا در پایان گفت: در محور شهریار- تهران نیز از میدان معادن تا شهر قدس ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

انتهای پیام/