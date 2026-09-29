منطقه نمونه گردشگری بوجه خمین پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری و با هدف ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، صیانت از جاذبه‌های طبیعی و ترویج گردشگری مسئولانه، برنامه پاکسازی محیطی منطقه نمونه گردشگری بوجه خمین با مشارکت و همراهی جمعی از دوستداران طبیعت و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: منطقه نمونه گردشگری بوجه از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شهرستان خمین به شمار می‌رود و حفظ پاکیزگی و ساماندهی محیط این منطقه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت حضور گردشگران و معرفی شایسته ظرفیت‌های طبیعی شهرستان دارد.

او ادامه داد: این برنامه با مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین، انجمن راهنمایان گردشگری و هیئت کوهنوردی برگزار شد و در جریان آن بخش‌هایی از محیط منطقه از پسماند و زباله پاکسازی شد.

مشهدی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از جاذبه‌های گردشگری گفت: توسعه گردشگری پایدار بدون توجه به حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست امکان‌پذیر نیست و اجرای برنامه‌های مشارکتی از این دست می‌تواند به افزایش مسئولیت‌پذیری گردشگران و جوامع محلی در قبال داشته‌های طبیعی منطقه کمک کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین خاطرنشان کرد: برنامه پاکسازی منطقه نمونه گردشگری بوجه، اقدامی نمادین در هفته گردشگری برای ترویج فرهنگ طبیعت‌دوستی، حفظ پاکیزگی جاذبه‌های گردشگری و تقویت مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های تخصصی در حفاظت از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان خمین است.

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