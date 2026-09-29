به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته گردشگری و با هدف ارتقای سطح دانش فنی، به‌روزرسانی مهارت‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه خدمات سفر، کارگاه آموزشی تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

معاون گردشگری هرمزگان افزود: تحولات پرشتاب دنیای دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر الگوهای بازاریابی، طراحی تور، مدیریت ارتباط با مشتری و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری ایفا می‌کند و توانمندسازی فعالان این حوزه از اولویت‌های مهم معاونت گردشگری استان است.

او با اشاره به جامعه هدف این دوره بیان کرد: این کارگاه آموزشی به‌طور ویژه برای راهنمایان گردشگری و مدیران و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (آژانس‌ها) طراحی شده است تا بتوانند از ابزارها و قابلیت‌های هوش مصنوعی در بهبود کسب‌وکار و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان بهره‌مند شوند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی روز شنبه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل سالن اجتماعات پارک علم و فناوری برگزار خواهد شد.

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