۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸

بازدید استاندار آذربایجان‌شرقی از ۲ پروژه گردشگری در سراب/ بررسی روند اجرای پل معلق و مجتمع آب‌درمانی اردها

بازدید استاندار آذربایجان‌شرقی از ۲ پروژه گردشگری در سراب/ بررسی روند اجرای پل معلق و مجتمع آب‌درمانی اردها

استاندار آذربایجان‌شرقی در جریان سفر یک‌روزه خود به شهرستان سراب، از پروژه گردشگری پل معلق سراب و مجتمع آب‌درمانی اردها بازدید کرد و در جریان روند اجرا، ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت این دو مجموعه قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست در هفته گردشگری ۱۴۰۵ طی بازدید از پروژه پل معلق سراب، از بخش‌های مختلف این طرح گردشگری بازدید کرد و مجریان پروژه گزارشی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی و برنامه‌های پیش‌روی آن ارائه کردند.
پل معلق سراب با طول ۵۸۰ متر در حال اجراست و به گفته مجریان پروژه، طولانی‌ترین پل معلق آسیا و سومین پل معلق جهان محسوب می‌شود. تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و فاز نخست مجموعه گردشگری پل معلق سراب نیز قرار است اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.
استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین در ادامه سفر خود از مجتمع آب‌درمانی اردها بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها، روند فعالیت و مسائل مرتبط با این مجموعه قرار گرفت.
مجتمع آب‌درمانی اردها در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن ۲۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این مجموعه با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری و آب‌درمانی شهرستان سراب راه‌اندازی شده و برای ۱۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
سرمست در این بازدیدها ضمن بررسی بخش‌های مختلف دو مجموعه، در جریان ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌رو قرار گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070700669
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

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