به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست در هفته گردشگری ۱۴۰۵ طی بازدید از پروژه پل معلق سراب، از بخش‌های مختلف این طرح گردشگری بازدید کرد و مجریان پروژه گزارشی از آخرین وضعیت عملیات اجرایی و برنامه‌های پیش‌روی آن ارائه کردند.

پل معلق سراب با طول ۵۸۰ متر در حال اجراست و به گفته مجریان پروژه، طولانی‌ترین پل معلق آسیا و سومین پل معلق جهان محسوب می‌شود. تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و فاز نخست مجموعه گردشگری پل معلق سراب نیز قرار است اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین در ادامه سفر خود از مجتمع آب‌درمانی اردها بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها، روند فعالیت و مسائل مرتبط با این مجموعه قرار گرفت.

مجتمع آب‌درمانی اردها در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن ۲۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. این مجموعه با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری و آب‌درمانی شهرستان سراب راه‌اندازی شده و برای ۱۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

سرمست در این بازدیدها ضمن بررسی بخش‌های مختلف دو مجموعه، در جریان ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌رو قرار گرفت.

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