سیدمیثم سیدباقری، مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی انزلی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از توسعه ظرفیت اقامتی و سرمایه‌گذاری در این مجموعه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابعه هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین (هگتا) برای طراحی و اجرای محصولات مشترک گردشگری، توسعه بازارهای جدید و افزایش ظرفیت‌های اقامتی، در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی انزلی با اشاره به رویکرد جدید شرکت دهکده ساحلی در حوزه گردشگری و تشریح برنامه‌های این شرکت به مناسبت هفته گردشگری، اظهار کرد: با تبیین اهداف و سیاست‌های هگتا در حوزه یاد شده، فعالیت‌های این شرکت برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به محصولات جدید گردشگری وارد مرحله تازه‌ای شد و در «شب گردشگری دهکده ساحلی» در سال ۱۴۰۴ نیز ظرفیت‌ها و برنامه‌های مجموعه در حوزه گردشگری داخلی و خارجی به فعالان صنعت گردشگری و مسئولان استان گیلان معرفی شد.

وی افزود: پس از این رویداد، برنامه‌های عملیاتی با تمرکز بر توسعه گردشگری، افزایش ظرفیت‌های اقامتی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های تابعه هگتا برای طراحی و عرضه محصولات مشترک دنبال شد.

از گیلان‌گردی ریلی تا قطار گردشگری

سیدباقری راه‌اندازی نخستین تور گیلان‌گردی با همکاری شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین و شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا را یکی از نخستین نتایج این رویکرد دانست و گفت: در این تور، گردشگران با قطار وارد رشت شدند و از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی رشت، ماسوله، بندرانزلی، تالاب انزلی، منطقه آزاد انزلی و جنگل‌های ماسال بازدید کردند و اقامت آنان در دهکده ساحلی انجام شد.

وی ادامه داد: در گام بعد، نخستین قطار گردشگری استان گیلان با همکاری آژانس تأمین و رجا در مسیر رشت تا لوشان راه‌اندازی شد که امکان سفر یک‌روزه ریلی و بهره‌مندی گردشگران از چشم‌اندازهای طبیعی این مسیر را فراهم کرد. این قطار در نخستین حرکت خود با ظرفیت کامل به بهره‌برداری رسید.

توسعه ظرفیت‌های اقامتی

مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی همچنین از اجرای هم‌زمان ۲۲ واحد ویلایی با مجموع زیربنای حدود ۷۷۰۰ مترمربع خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۴ واحد با استفاده از فناوری‌های نوین و سازه‌های پیش‌ساخته در حال اجراست.

وی افزود: در این شیوه، عملیات نصب فونداسیون، سازه، سقف و دیوارهای داخلی یک ویلای دوطبقه ۳۵۰ مترمربعی در مدت سه روز انجام می‌شود و عملیات اجرایی برخی واحدها نیز طی حدود چهار ماه به پیشرفت قابل توجهی رسیده است.

سیدباقری استفاده از فناوری‌های نوین ساخت را از اقدامات جدید این مجموعه دانست و اظهار کرد: افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها و کوتاه شدن زمان تبدیل سرمایه‌گذاری به ظرفیت قابل بهره‌برداری، از مزیت‌های این شیوه ساخت است و می‌تواند زمینه توسعه سریع‌تر ظرفیت‌های اقامتی دهکده ساحلی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: ویلاهای جدید دهکده ساحلی به صورت هوشمند طراحی و اجرا می‌شوند و از امکاناتی در تراز اقامتگاه‌های پنج‌ستاره، از جمله اتاق‌های مستر، استخر و فضاهای ورزشی برخوردار خواهند بود.

همکاری با منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی همچنین از آغاز همکاری هگتا با سازمان منطقه آزاد انزلی برای اجرای یک پروژه خدمات گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، احداث یک فودکورت در زمینی به مساحت ۶ هکتار در پارک طالب‌آباد به عنوان نخستین پروژه مشترک در قالب BOT پیش‌بینی شده است.

وی افزود: طرح این پروژه مبادله شده و مراحل کارشناسی برای تعیین اجاره زمین، انعقاد قرارداد و سپس تحویل زمین در حال انجام است.

سیدباقری در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در دهکده ساحلی با هدف افزایش ظرفیت اقامتی، توسعه محصولات جدید و استفاده از ظرفیت شرکت‌های گروه دنبال می‌شود تا این مجموعه به یکی از پایگاه‌های فعال تولید و عرضه محصولات گردشگری در شبکه هگتا تبدیل شود.

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