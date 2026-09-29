به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین تشییع و بدرقه پیکر استاد محمد میرشکرایی، مردم‌شناس و پژوهشگر پیشکسوت میراث‌فرهنگی امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه جاری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ولی‌الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و حاضران با ادای احترام به این چهره ماندگار، یاد و خدمات علمی و فرهنگی او را گرامی داشتند.

بدرقه چهره‌ای ماندگار از عرصه مردم‌شناسی

آیین تشییع و بدرقه پیکر استاد محمد میرشکرایی، مردم‌شناس و پژوهشگر پیشکسوت فرهنگ و میراث‌فرهنگی ایران، امروز با حضور جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگی از مقابل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

حاضران در این آیین با گرامی‌داشت یاد و نام محمد میرشکرایی، از سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی او در حوزه مردم‌شناسی، فرهنگ مردم و میراث فرهنگی ایران یاد کردند و بر ماندگاری آثار و اندیشه‌های این پژوهشگر فقید تأکید کردند.

میرشکرایی نمادی از پیوند اخلاق، علم و دانش با عمل بود

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، نیز در این مراسم با تسلیت درگذشت محمد میرشکرایی به همسر، فرزندان، خانواده و جامعه بزرگ میراث‌فرهنگی کشور گفت: امروز در مراسم بدرقه مردی شرکت کرده‌ایم که نقش بزرگی در معرفی ارزش‌های میراث‌فرهنگی ایران به جهان داشت.

او ثبت جهانی نوروز را از جمله اقدامات مهمی دانست که محمد میرشکرایی در آن نقش داشت و افزود: اگرچه استاد میرشکرایی در این زمینه نقش شایسته‌ای داشت، اما خدمات ارزشمند او به همین موضوع محدود نمی‌شود و آثار مکتوب، دانش‌آموختگان و شاگردانی که در مکتب او تربیت شدند، بخشی از میراث ماندگار این استاد هستند.

دارابی با اشاره به سه ویژگی مهم شخصیتی و علمی میرشکرایی اظهار کرد: امروز در مراسم بدرقه مردی حضور داریم که نمادی از اخلاق، علم و دانش همراه با عمل و پایبندی به اخلاق بود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به برگزاری نخستین دوره معرفی چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: در این مراسم نیز همسر گرامی استاد حضور داشتند و تبسم همیشگی او برای بسیاری از ما خاطره‌انگیز بود. میرشکرایی در ارتباط با دانشجویان و شاگردان خود نیز از هیچ کمکی دریغ نمی‌کرد و هر آنچه را در اختیار داشت، مشتاقانه برای انتقال دانش به نسل بعد به کار می‌گرفت.

او با تأکید بر اهمیت دانش اثرگذار و فرامرزی افزود: دانش زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که دایره آن فراتر از مرزها و در عرصه بین‌المللی مطرح شود و ارزش‌های فرهنگی یک جامعه را به جهان معرفی کند.

دارابی ادامه داد: راز بقای ایرانی‌گری در طول قرن‌ها به عوامل مختلفی از جمله زبان فارسی، دین اسلام، وحدت ملی و آثار و ارزش‌های فرهنگی وابسته بوده است و یکی از عوامل مهم در تداوم این هویت، تلاش دانشمندانی است که راه‌های نرفته را برای نسل‌های بعد هموار کردند و مجهولات را به دانش تبدیل کردند.

میرشکرایی میراث‌فرهنگی را در زندگی و حافظه مردم جست‌وجو می‌کرد

محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در این مراسم با تسلیت به خانواده محمد میرشکرایی گفت: نخستین بار در سال ۱۳۷۷ و زمانی که مسئولیت میراث‌فرهنگی استان کردستان را بر عهده داشتم، با استاد میرشکرایی آشنا شدم. او در آن زمان مدیر پژوهشکده مردم‌شناسی در معاونت پژوهشی فرهنگی بود.

زارعی با اشاره به نقش میرشکرایی در توسعه فعالیت‌های مردم‌شناسی در استان‌های مختلف کشور افزود: در جریان فعالیت‌های پژوهشی، نمونه‌های مهمی از کارهای مردم‌شناسی در استان‌هایی مانند قزوین و کرمان شکل گرفت و بخشی از ظرفیت‌های اسناد و کتابخانه در کرمان نیز با راهنمایی و حمایت او سامان یافت.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، میرشکرایی را دانشمندی برجسته در حوزه مردم‌شناسی و در عین حال انسانی اخلاق‌مدار توصیف کرد و گفت: یکی از چیزهایی که از او آموختم، شیوه رفتار و اخلاق بود.

او ادامه داد: نگاه استاد میرشکرایی به میراث‌فرهنگی تنها به کاوش‌های باستان‌شناسی و اشیای تاریخی محدود نمی‌شد. او میراث را در حافظه مردم، تجربه زیسته آنان و آنچه در زندگی روزمره مردم وجود دارد نیز جست‌وجو می‌کرد و بر ضرورت ثبت و مستندسازی این بخش از میراث فرهنگی تأکید داشت.

زارعی افزود: میرشکرایی در طول سال‌های فعالیت خود برای ثبت، مستندسازی و انتشار این دانش و تجربه تلاش بسیاری کرد و بخش مهمی از میراث علمی او را همین آثار و پژوهش‌ها تشکیل می‌دهد.

فرهنگ ماندگار است و آثار استاد باید به نسل جدید منتقل شود

ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، نیز در آیین تشییع پیکر محمد میرشکرایی با اشاره به جایگاه فرهنگی منطقه تفرش و آشتیان گفت: مردم این منطقه قدردان زحمات و تلاش‌های این استاد بزرگ بودند. استان مرکزی همواره مهد مفاخر و دانشمندان بزرگی بوده است و بخش قابل توجهی از این مفاخر از شهرستان‌های آشتیان و تفرش برخاسته‌اند.

او با اشاره به جایگاه محمد میرشکرایی در حوزه مردم‌شناسی افزود: این شخصیت بزرگ از چهره‌های برجسته مردم‌شناسی بود و ما نیز بارها در خدمت او بودیم. واقعاً از همه جهت شخصیتی کامل بودند.

بیاتی همچنین از همسر میرشکرایی به دلیل همراهی و مراقبت از این استاد در طول سال‌های زندگی قدردانی کرد و به فرزندان و خانواده او تسلیت گفت.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به ارتباط میرشکرایی با زادگاهش گفت: استاد همواره برای مسائل فرهنگی تفرش دغدغه داشت و تأکید می‌کرد که باید به ظرفیت‌های فرهنگی و موزه این شهرستان کمک شود تا این مجموعه رونق پیدا کند و به محلی برای بازدید گردشگران تبدیل شود.

او ادامه داد: علاقه‌مند بودیم این استاد بزرگ در تفرش به خاک سپرده شود تا بتوانیم بیشتر در خدمت او و خانواده محترمشان باشیم، اما خانواده تشخیص دادند که مراسم خاک‌سپاری در تهران انجام شود. با این حال، یاد ایشان از ذهن تاریخ ایران پاک نخواهد شد.

بیاتی با اشاره به سخنان وزیر میراث‌فرهنگی درباره ماندگاری فرهنگ گفت: فرهنگ در کشور ما و در جامعه انسانی همواره ماندگار است. ممکن است نتوانیم یک کار فرهنگی را مانند یک ساختمان به‌صورت عینی به دیگران نشان دهیم، اما فرهنگ کشور مدیون دانشمندانی مانند استاد میرشکرایی است و این میراث فرهنگی ماندگار خواهد بود.

او مردم‌شناسی را دانشی مهم برای شناخت جامعه دانست و افزود: اگر انسان‌هایی که در یک جامعه زندگی می‌کنند یکدیگر را بشناسند، آن جامعه کمتر دچار اختلاف و معضلات اجتماعی می‌شود. یکی از موضوعاتی که استاد بر آن تأکید داشت، ضرورت توجه به مردم‌شناسی و شناخت انسان‌ها و جوامع بود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انسان‌ها در آفرینش، چهره، خلقیات، اندیشه و تصمیم‌گیری با یکدیگر متفاوت هستند. شناخت این تفاوت‌ها و قرار دادن هر انسان در جایگاه خود و رعایت اصول اخلاقی می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای بافرهنگ، رو به جلو و برخوردار از درک متقابل کمک کند.

بیاتی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز کشور بر فرهنگ اصیل ایرانی تأثیر بگذارد. فرهنگ ایران فرهنگی گران‌بهاست و باید آثار و پژوهش‌های برجای‌مانده از استاد میرشکرایی منتشر شود تا نسل جدید و جوانان آنها را مطالعه کنند و فرهنگ اصیل ایرانی با قدرت به نسل‌های آینده منتقل شود.

بدرقه پژوهشگری که میراث او در آثار و شاگردانش ادامه دارد

در این مراسم، سخنرانان با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت علمی و اخلاقی محمد میرشکرایی، از او به‌عنوان پژوهشگری یاد کردند که بخش مهمی از زندگی خود را صرف شناخت فرهنگ مردم ایران، ثبت و مستندسازی میراث فرهنگی و انتقال دانش به نسل‌های بعد کرد.

میراث ماندگار میرشکرایی تنها در آثار مکتوب او خلاصه نمی‌شود؛ شاگردان، دانش‌آموختگان، پژوهشگران و مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی و فرهنگی که در طول سال‌ها انجام داد، بخشی از کارنامه‌ای است که از او به یادگار مانده است.

حاضران در این آیین همچنین بر ضرورت ادامه مسیر پژوهش‌های مردم‌شناسی، توجه به میراث ناملموس و ثبت و انتشار آثار پژوهشگران پیشکسوت تأکید کردند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه انتقال تجربه و دانش نسل‌های گذشته به پژوهشگران و علاقه‌مندان نسل جدید را فراهم کند.

در پایان این مراسم، تعدادی از دوستان، همکاران و پژوهشگران برجسته کشور نیز در مجلس سخنرانی کردند و با یادآوری خاطرات و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر محمد میرشکرایی، یاد و نام این چهره ماندگار مردم‌شناسی و میراث‌فرهنگی ایران را گرامی داشتند.

انتهای پیام/