به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی امیری‌راد روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه تدوین سند گردشگری مراغه، با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های گردشگری شهرستان به پروژه‌های اجرایی، بیان کرد: سند گردشگری مراغه از مرحله نظری و مطالعاتی وارد فاز عملیاتی شده و اجرای آن در قالب برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله تا سال ۱۴۱۰ دنبال می‌شود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه ادامه داد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید براساس این سند، ظرف یک ماه دست‌کم پنج طرح بی‌نام گردشگری را تدوین و تعریف کند تا این طرح‌ها در مسیر جذب سرمایه‌گذار و اجرای عملیاتی قرار گیرند.

او هدف از تدوین طرح‌های بی‌نام را شناسایی ظرفیت‌های مشخص، تعریف پروژه‌های دارای توجیه و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران عنوان کرد افزود: این طرح‌ها باید با نگاه کارشناسی و متناسب با ظرفیت‌های واقعی شهرستان تهیه شوند.

امیری‌راد همچنین بر تعیین تکلیف دهکده گردشگری شهرستان تأکید کرد و گفت برای این مجموعه باید برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین شود و در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای موجود و در صورت ضرورت خلع ید و واگذاری جدید اقدام شود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گردشگری روستایی و مذهبی در سند گردشگری مراغه، ادامه داد: شهرستان از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی برخوردار است و این ظرفیت‌ها باید به پروژه‌های مشخص، دارای برنامه اجرایی و قابل سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.

او شکل‌گیری فهم مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری را از الزامات اجرای سند دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و با مشارکت مجموعه‌های مرتبط انجام شود.

امیری‌راد با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی مراغه از جمله فسیل‌ها و رودخانه صوفی‌چای، بر ضرورت بازنگری در شیوه معرفی و بهره‌برداری از جاذبه‌های شهرستان تأکید کرد و افزود: با وجود ظرفیت‌های متعدد گردشگری، باید بررسی شود که چرا بخشی از این ظرفیت‌ها تاکنون به اندازه کافی در جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است.

او خاطرنشان کرد: افزایش جذب گردشگر در مراغه نیازمند استفاده از شیوه‌های جدید در معرفی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری است و برای تحقق این هدف، همکاری درون‌بخشی و برون‌بخشی دستگاه‌ها در کنار بخش خصوصی ضرورت دارد.

فرماندار ویژه مراغه گردشگری را از ظرفیت‌های مؤثر در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دانست و گفت: اجرای طرح‌های گردشگری می‌تواند ضمن افزایش ورود گردشگر، زمینه توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد و ارتقای رفاه اقتصادی مردم را فراهم کند.

امیری‌راد تأکید کرد: سند گردشگری زمانی اثرگذاری خود را نشان می‌دهد که از یک سند مطالعاتی به نقشه راه عملیاتی تبدیل شود و تدوین طرح‌های بی‌نام، تعیین زمان‌بندی پروژه‌ها و مشخص شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی، از نخستین گام‌های تحقق این هدف است.

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