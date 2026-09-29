۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲

فرماندار ویژه مراغه:

پنج طرح بی‌نام گردشگری مراغه برای ورود ظرفیت‌های شهرستان به مسیر سرمایه‌گذاری تدوین شد

پنج طرح بی‌نام گردشگری مراغه برای ورود ظرفیت‌های شهرستان به مسیر سرمایه‌گذاری تدوین شد

معاون استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار ویژه مراغه در جلسه کارگروه تدوین سند گردشگری شهرستان، از تدوین ۵ طرح بی‌نام گردشگری با هدف شناسایی ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری و ورود سند گردشگری شهرستان به مرحله اجرایی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی امیری‌راد روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه تدوین سند گردشگری مراغه، با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های گردشگری شهرستان به پروژه‌های اجرایی، بیان کرد: سند گردشگری مراغه از مرحله نظری و مطالعاتی وارد فاز عملیاتی شده و اجرای آن در قالب برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله تا سال ۱۴۱۰ دنبال می‌شود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه ادامه داد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید براساس این سند، ظرف یک ماه دست‌کم پنج طرح بی‌نام گردشگری را تدوین و تعریف کند تا این طرح‌ها در مسیر جذب سرمایه‌گذار و اجرای عملیاتی قرار گیرند.

او هدف از تدوین طرح‌های بی‌نام را شناسایی ظرفیت‌های مشخص، تعریف پروژه‌های دارای توجیه و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران عنوان کرد افزود: این طرح‌ها باید با نگاه کارشناسی و متناسب با ظرفیت‌های واقعی شهرستان تهیه شوند.

امیری‌راد همچنین بر تعیین تکلیف دهکده گردشگری شهرستان تأکید کرد و گفت برای این مجموعه باید برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین شود و در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای موجود و در صورت ضرورت خلع ید و واگذاری جدید اقدام شود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به گردشگری روستایی و مذهبی در سند گردشگری مراغه، ادامه داد: شهرستان از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی برخوردار است و این ظرفیت‌ها باید به پروژه‌های مشخص، دارای برنامه اجرایی و قابل سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.

او شکل‌گیری فهم مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری را از الزامات اجرای سند دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و با مشارکت مجموعه‌های مرتبط انجام شود.

امیری‌راد با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی مراغه از جمله فسیل‌ها و رودخانه صوفی‌چای، بر ضرورت بازنگری در شیوه معرفی و بهره‌برداری از جاذبه‌های شهرستان تأکید کرد و افزود: با وجود ظرفیت‌های متعدد گردشگری، باید بررسی شود که چرا بخشی از این ظرفیت‌ها تاکنون به اندازه کافی در جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است.

او خاطرنشان کرد: افزایش جذب گردشگر در مراغه نیازمند استفاده از شیوه‌های جدید در معرفی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری است و برای تحقق این هدف، همکاری درون‌بخشی و برون‌بخشی دستگاه‌ها در کنار بخش خصوصی ضرورت دارد.

فرماندار ویژه مراغه گردشگری را از ظرفیت‌های مؤثر در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دانست و گفت: اجرای طرح‌های گردشگری می‌تواند ضمن افزایش ورود گردشگر، زمینه توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد و ارتقای رفاه اقتصادی مردم را فراهم کند.

امیری‌راد تأکید کرد: سند گردشگری زمانی اثرگذاری خود را نشان می‌دهد که از یک سند مطالعاتی به نقشه راه عملیاتی تبدیل شود و تدوین طرح‌های بی‌نام، تعیین زمان‌بندی پروژه‌ها و مشخص شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی، از نخستین گام‌های تحقق این هدف است.

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کد خبر 1405070700672
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

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