به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فاطمه مهدیان اظهار کرد: جشنواره بزرگ ماهیگیری و طبخ غذاهای دریایی به‌مناسبت روز جهانی گردشگری، روز جمعه ۱۰ مهرماه در کمپ گردشگری سد ارس پلدشت با همکاری فرمانداری و ادارات این شهرستان خبر داد.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: این جشنواره به همت سازمان منطقه آزاد ماکو و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه، ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری رویدادمحور و معرفی جاذبه‌های طبیعی شهرستان پلدشت برگزار خواهد شد.

او افزود: در این جشنواره، علاقه‌مندان در بخش‌های ماهیگیری و طبخ غذاهای دریایی به رقابت می‌پردازند و در پایان نیز به نفرات برتر جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

مهدیان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سد ارس اظهار کرد: دریاچه سد ارس و طبیعت پیرامونی آن، از جاذبه‌های شاخص منطقه آزاد ماکو در پلدشت به‌شمار می‌رود و چشم‌اندازهای طبیعی، ظرفیت تفریحات آبی، ماهیگیری و امکان برگزاری رویدادهای گردشگری و خانوادگی، این محدوده را به یکی از مقاصد مستعد گردشگری منطقه تبدیل کرده است.

مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده پلدشت و سد ارس، زمینه حضور بیشتر گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی و معرفی منطقه آزاد ماکو به‌عنوان مقصدی متنوع برای گردشگری طبیعت، رویداد و تفریحات آبی را فراهم کند.

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