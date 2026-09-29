البرز باید به مقصد یکپارچه گردشگری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه با حضور در خانه احزاب البرز در جمع با فعالان سیاسی و فرهنگی این استان، اظهار کرد: البرز در یک پهنه جغرافیایی محدود، ظرفیت‌های بسیار متنوع و ارزشمندی در حوزه گردشگری دارد، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید نگاه خود را از معرفی جداگانه شهرها و جاذبه‌ها فراتر ببریم و استان را به‌عنوان یک مقصد واحد گردشگری ببینیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: از طبیعت و ظرفیت‌های کوهستانی طالقان گرفته تا روستاهای گردشگری، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، کرج و محور گردشگری جاده چالوس، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها در البرز وجود دارد که می‌تواند در قالب یک زنجیره به گردشگران عرضه شود.

او بیان کرد: موضوع مهم این است که هرکدام از این ظرفیت‌ها به‌صورت جداگانه دیده نشوند، بلکه میان آنها ارتباط ایجاد شود و گردشگر بتواند در یک سفر، از چندین ظرفیت طبیعی، تاریخی، فرهنگی و روستایی استان استفاده کند.

این مسئول بیان کرد: اگر بتوانیم این زنجیره را کامل کنیم، گردشگری البرز از یک فعالیت پراکنده به یک صنعت منسجم تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت آثار اقتصادی آن در سطح استان و زندگی مردم نیز دیده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به برنامه توسعه گردشگری استان اظهار کرد: در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج‌ساله حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تدوین شده و پس از بررسی‌های کارشناسی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد تأیید قرار گرفته است.

او گفت: برای نخستین‌بار نقشه راه توسعه این حوزه بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم تدوین و به مجموعه‌های مرتبط ابلاغ شده است تا مشخص باشد استان در هر سال در چه جایگاهی قرار دارد و در پایان دوره پنج‌ساله باید به چه اهدافی برسد.

زینالی سه محور اصلی را در مسیر توسعه گردشگری البرز مورد توجه قرار داد و گفت: حفاظت و احیای میراث فرهنگی، ایجاد زیرساخت و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مقصدسازی و معرفی استان در بازار گردشگری، سه محور اساسی هستند که باید همزمان دنبال شوند.

این مسئول تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت گردشگری توسعه پیدا کند اما زیرساخت مناسب برای آن فراهم نباشد. از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت بدون حضور سرمایه‌گذار و بخش خصوصی نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. در کنار این دو موضوع، باید مقصد را به‌درستی معرفی کنیم تا گردشگر بداند البرز چه چیزی برای ارائه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تأکید کرد: مقصدسازی یکی از موضوعات جدی در آینده گردشگری استان است. ما باید از خودمان بپرسیم وقتی نام البرز به میان می‌آید، چه تصویری در ذهن گردشگر شکل می‌گیرد و برای ایجاد این تصویر باید همه ظرفیت‌های استان را در کنار هم روایت و معرفی کنیم.

او توضیح داد: معرفی البرز نباید محدود به چند جاذبه شناخته‌شده باشد. استان ظرفیت‌های متعددی دارد که هنوز برای بسیاری از گردشگران ناشناخته است و باید با برنامه‌ریزی، تولید محتوای مناسب، روایتگری و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها این جاذبه‌ها را به بازار گردشگری معرفی کنیم.

زینالی با اشاره به موقعیت جغرافیایی البرز گفت: وسعت محدود استان در کنار تنوع بالای جاذبه‌ها، یک مزیت مهم برای گردشگری محسوب می‌شود. در البرز گردشگر می‌تواند در فاصله زمانی کوتاه به مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها دسترسی داشته باشد و این ویژگی امکان طراحی بسته‌های مختلف سفر را فراهم می‌کند.

این مسئول ادامه داد: یکی از مزیت‌های مهم البرز قرار گرفتن در مجاورت استان تهران و دسترسی به جمعیت گسترده این منطقه است. این جمعیت می‌تواند یک بازار بزرگ گردشگری برای البرز باشد، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی مناسبی برای جذب، ماندگاری و هدایت گردشگران انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: هدف ما نباید عبور گردشگر از استان باشد. باید تلاش کنیم گردشگر در البرز توقف کند، از ظرفیت‌های مختلف استان استفاده کند، از خدمات گردشگری بهره ببرد و بخشی از هزینه سفر خود را در اقتصاد محلی استان صرف کند. زمانی می‌توانیم از رونق گردشگری صحبت کنیم که گردشگر وارد روستا، شهر یا منطقه گردشگری شود و حضور او برای جامعه محلی درآمد و اشتغال ایجاد کند.

زینالی گردشگری را یک اقتصاد فرابخشی دانست و اظهار کرد: گردشگری متعلق به یک دستگاه خاص نیست و هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند آن را توسعه دهد. دستگاه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هرکدام وظیفه خود را در زنجیره گردشگری انجام دهند.

او افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی هرکدام بخشی از این پازل هستند. اگر یک قطعه از این پازل وجود نداشته باشد، تصویر نهایی گردشگری استان ناقص خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: انتظار ما این است که همکاری میان دستگاه‌ها از سطح جلسات فراتر برود و به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود. اگر قرار است گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد استان مطرح باشد، باید همه دستگاه‌ها سهم خود را در این فرآیند بپذیرند.

این مسئول با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: توسعه گردشگری بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان وارد این حوزه شود. ایجاد زیرساخت، تسهیل فرآیندها و کاهش موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌های جدید به حوزه گردشگری را فراهم کند.

زینالی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به گردشگری روستایی تأکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند اقتصاد مناطق مختلف استان را متحول کند، گردشگری روستایی است. توسعه این بخش فقط به معنای ایجاد چند واحد بوم‌گردی نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از ظرفیت‌های روستا شامل طبیعت، غذاهای محلی، صنایع دستی، آداب و رسوم، محصولات کشاورزی و سبک زندگی مردم در یک بسته گردشگری قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: اگر گردشگری روستایی به‌درستی توسعه پیدا کند، می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها، مهاجرت معکوس و حفظ هویت فرهنگی روستاها کمک کند.

او گفت: تأکید ما این است که مردم همان روستا در فرآیند گردشگری نقش داشته باشند. برای نمونه، استفاده از راهنمایان گردشگری بومی می‌تواند هم به معرفی دقیق‌تر ظرفیت‌های منطقه کمک کند و هم باعث شود بخشی از درآمد گردشگری مستقیماً به جامعه محلی برسد.

زینالی افزود: بوم‌گردی نیز باید در خدمت اقتصاد روستا باشد. وقتی یک گردشگر وارد روستا می‌شود، باید بتواند از محصولات محلی، غذاهای بومی و صنایع دستی استفاده کند تا زنجیره اقتصادی گردشگری در همان منطقه شکل بگیرد.

این مسئول با اشاره به نقش مردم در توسعه گردشگری اظهار کرد: گردشگری زمانی اثرات واقعی خود را نشان می‌دهد که مردم در آن حضور داشته باشند. اگر جامعه محلی در فرآیند گردشگری سهم نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت این صنعت به توسعه پایدار منطقه منجر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز همچنین بر اهمیت روایتگری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: یکی از نقاطی که باید در گردشگری البرز تقویت شود، روایتگری است.

این مسئول تصریح کرد: جاذبه گردشگری تنها یک بنا، کوه، روستا یا یک منظره طبیعی نیست؛ پشت هرکدام از این ظرفیت‌ها یک داستان، تاریخ، فرهنگ و هویت وجود دارد که باید برای گردشگر روایت شود و رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند و باید ارتباط میان مدیریت گردشگری استان و رسانه‌ها مستمرتر شود.

او گفت: تجربه نشان داده است که وقتی ظرفیت‌های گردشگری استان به‌درستی روایت می‌شوند، دامنه مخاطبان آن تنها به داخل استان محدود نمی‌ماند و می‌تواند توجه گردشگران و رسانه‌های سایر استان‌ها را نیز جلب کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تأکید کرد: در کنار معرفی ظرفیت‌های طبیعی، باید بناها و میراث تاریخی استان نیز بیشتر معرفی و احیا شوند. بخشی از این میراث هنوز آن‌گونه که شایسته است در سبد گردشگری استان قرار نگرفته و نیازمند توجه، معرفی و برنامه‌ریزی است.

او افزود: شهرستانک، کاخ سلیمانیه، خانه دکتر مصدق، ظرفیت‌های تاریخی طالقان و سایر بناها و محوطه‌های تاریخی استان بخشی از هویت گردشگری البرز هستند و باید در کنار جاذبه‌های طبیعی و روستایی دیده شوند.

زینالی گفت: هدف نهایی ما این است که گردشگری البرز بتواند به یک زنجیره اقتصادی تبدیل شود؛ زنجیره‌ای که از میراث فرهنگی و طبیعت آغاز شود، به زیرساخت و خدمات گردشگری برسد و در نهایت درآمد آن در جامعه محلی، کسب‌وکارها و سفره مردم دیده شود.

این مسئول ابراز کرد: اگر حفاظت از میراث، ایجاد زیرساخت، سرمایه‌گذاری، مقصدسازی، معرفی، حضور مردم و فعالیت بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توانیم ظرفیت‌های گردشگری البرز را به فرصتی واقعی برای توسعه اقتصادی استان تبدیل کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: البرز ظرفیت آن را دارد که از یک مسیر عبوری به یک مقصد گردشگری تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف باید همه ظرفیت‌های استان را کنار هم ببینیم و یک روایت واحد و منسجم از البرز به گردشگران ارائه کنیم.

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