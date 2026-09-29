برگزاری همایش گردشگری فرهنگی و تاریخی «شهر شطرنجی» سلماس

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، به‌مناسبت هفته گردشگری همایش گردشگری فرهنگی و تاریخی «شهر شطرنجی» سلماس با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان، با حضور محمد فتحی، فرماندار سلماس، رضا حیدری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، سعید ملکی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان و جمعی از مسئولان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و گردشگری و علاقه‌مندان، ۶ مهرماه در سالن آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس برگزار شد.

فرماندار سلماس در این همایش با اشاره به اهمیت شناخت تاریخ و فرهنگ ایران، بر ضرورت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تأکید کرد.

فتحی با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری سلماس، بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و معرفی شایسته داشته‌های تاریخی شهرستان را زمینه‌ای برای توسعه گردشگری و معرفی جایگاه سلماس در سطح استان و کشور دانست.

او همچنین با اشاره به دفاع مقدس و نقش ملت ایران در دفاع از سرزمین و هویت ملی، بر ضرورت حفظ و انتقال ارزش‌ها و میراث تاریخی کشور به نسل‌های آینده تأکید کرد.

در ادامه، توحید ملک‌زاده، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره تاریخ و فرهنگ سلماس، رضا حیدری درباره سیر تحول و توسعه گردشگری شهرستان سخنرانی کردند.

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