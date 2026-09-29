پرداخت ۱۶ میلیارد ریال تسهیلات به تأسیسات گردشگری شهرستان فسا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفته گردشگری گفت: در راستای حمایت از فعالان حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، مبلغ ۱۶ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع استانداران در سال ۱۴۰۵ به تأسیسات گردشگری شهرستان فسا اختصاص یافت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فسا افزود: این تسهیلات به چهار اقامتگاه بوم‌گردی و یک رستوران بین‌راهی با هدف تجهیز، بهسازی و ارتقای سطح خدمات این واحدها پرداخت شده است.

عبدالله‌زاده خاطرنشان کرد: پرداخت این تسهیلات با همکاری بانک ملی شعبه فسا انجام شده و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش کیفیت خدمات، جذب گردشگر و ایجاد اشتغال در شهرستان داشته باشد.

او در پایان ضمن قدردانی از همکاری بانک ملی شعبه فسا و دستگاه‌های مرتبط در روند پرداخت تسهیلات، اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت از فعالان بخش خصوصی، زمینه برای توسعه و رونق هرچه بیشتر گردشگری شهرستان فسا فراهم شود.

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